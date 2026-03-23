Prête à tout pour ses chiots, une chienne vivant dans un hangar finit par s’apaiser lorsqu’elle comprend que ses sauveurs veulent les aider (vidéo)

Aux États-Unis, des personnes au grand cœur ont découvert une chienne et ses petits qui vivaient dans un vieux hangar. Déterminés à leur offrir des conditions de vie meilleures, les bénévoles du refuge Fairytale Farm Sanctuary ont organisé une opération de sauvetage. Les pauvres toutous, effrayés et agressifs, ont retrouvé leur calme lorsqu’ils ont compris qu’ils étaient enfin en sécurité.

Les bénévoles des associations de protection animale vivent souvent des expériences éprouvantes sur le terrain, et peuvent mener des opérations de sauvetage difficiles. De l’autre côté de l’Atlantique, les membres du Fairytale Farm Sanctuary ont retroussé leurs manches pour sauver une famille de chiens qui avait élu domicile dans un vieux hangar.

Mais comme le rapporte Pet Helpful, la mère et ses chiots se sont montrés particulièrement agressifs envers leurs sauveurs. Pétris de peur et n’ayant aucune confiance envers l’humain, ils ne savaient pas encore qu’un avenir meilleur les attendait.

© @fairytalefarmsanctuary / TikTok (capture d'écran)

Les chiens n’ont pas tout de suite coopéré

Pour atteindre les boules de poils en détresse, les bénévoles ont été contraints de démolir une partie du vieux hangar. Visiblement, la chienne avait fait tout son possible pour assurer la sécurité et la santé de ses petits. Ils étaient robustes, malgré leurs conditions de vie déplorables.

© @fairytalefarmsanctuary / TikTok (capture d'écran)

Au cours du sauvetage, les animaux se sont défendus contre les intervenants et ont essayé de les mordre. Les membres de l’association ont dû faire preuve d’ingéniosité et de rapidité pour transférer cette famille nerveuse de son abri de fortune jusqu’à la cage de transport.

« Le travail d’équipe et la bienveillance sauvent des vies »

Une fois qu’ils ont compris qu’ils étaient entre de bonnes mains et qu’ils ne craignaient rien, les chiens se sont détendus. Une vidéo publiée sur TikTok montre le sauvetage en détail, notamment le moment où les boules de poils retrouvent leur calme. La maman a, par exemple, fini par poser la tête contre la poitrine de son sauveur, équipé de gants de sécurité.

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a été vue plus de 502 000 fois et a récolté 55 000 mentions « j’aime ». « Le travail d’équipe et la bienveillance sauvent des vies », indique la légende. De nombreux internautes ont félicité les bénévoles pour leur dévouement. « Maman qui dit merci, oh mon dieu mon cœur », écrit un utilisateur. « Elle a enfin senti un battement de cœur qui l’a rassurée », commente une autre personne.

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© @fairytalefarmsanctuary / TikTok (capture d'écran)

Comme le révèlent nos confrères, la chienne a déjà trouvé sa famille pour la vie et a été baptisée Olive. Ses chiots, proposés à l’adoption lorsqu’ils auront pris un peu plus d’assurance et de force, connaîtront bientôt le dénouement heureux qu’ils méritent.