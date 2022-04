Un Border Collie retrouvé terrorisé par les humains et enfermé dans un hangar ne peut plus s'empêcher de faire des câlins

Olive revient de très loin. Cette chienne découverte abandonnée dans un hangar était terrifiée par les humains. Les bénévoles ont travaillé dur pour l’aider à retrouver paix et confiance.

Pris en charge par une association, une chienne qui avait peur des humains s’est transformée en un concentré de tendresse, étreignant tous ceux qu’elle rencontre. Elle attend désormais de trouver une famille aimante, rapportait Belfast Live le mercredi 6 avril.

L’équipe de Rainbow Rehoming Centre, dont le refuge se trouve à Eglinton en Irlande du Nord, avait fort à faire avec Olive, une femelle Border Collie abandonnée dans une ferme.



Un fermier l’avait découverte dans l’un de ses hangars, enfermée et terrifiée. Elle ne se laissait approcher par personne et se cachait systématiquement en tremblant de peur. Emmenée au refuge, il lui fallait réapprendre à se fier aux autres et l’aider à retrouver sa sérénité.

Les bénévoles ont pris le temps de gagner sa confiance en lui offrant des friandises et en lui parlant. 2 jours après son arrivée, elle a laissé 2 d’entre eux entrer dans son box. Puis, une quinzaine de jours plus tard, le reste de l’équipe pouvait enfin l’approcher.

« Elle montre son amour en mettant ses pattes autour de la taille des bénévoles »

« Olive est la chienne la plus affectueuse que vous puissiez rencontrer et cela a été une joie de voir sa personnalité s'épanouir pour devenir l’animal heureux qu'elle est aujourd'hui, dit Co Derry, porte-parole de Rainbow Rehoming Centre. Elle montre son amour en mettant ses pattes autour de la taille des bénévoles pour faire des câlins ».



Si des progrès restent à faire pour cette chienne, elle en a déjà réalisé pas mal. Tous les environnements ne lui conviennent pas ; ceux agités et bruyants lui occasionnent encore un grand stress. Elle a toutefois réappris à s’entendre avec ses congénères et elle s’améliore de jour en jour sur le plan de la socialisation.

Le Rainbow Rehoming Centre lui cherche une famille ayant de l’expérience avec les Collies, active, patiente et sans enfant en bas âge ni chat. Après tout le travail qu’elle a fait pour remonter la pente, Olive mérite largement qu’on lui donne sa chance.

