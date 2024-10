Cette chienne aveugle de 12 ans ne peut contenir son excitation quand elle sent sa grand-mère arriver

Grace a perdu l’usage de ses 2 yeux il y a plusieurs années. Elle a appris à vivre sans sa vision et ses autres sens se sont réorganisés. Ainsi, son flair et son ouïe sont devenus ses plus grands atouts et la trompent rarement, surtout lorsqu’une personne qu’elle aime s’approche d’elle !

Shelby Salmela est l’heureuse propriétaire de Grace, une petite chienne âgée de 12 ans. Si la boule de poils adore sa maîtresse, elle aime certainement tout autant la mère de celle-ci, qu’elle accueille toujours chaleureusement à la maison. Et même aveugle, le toutou reconnaîtrait sa fidèle amie entre mille.

En effet, la gentille Grace a perdu la vision il y a quelques années, rapportait The Dodo. Une maladie du globe oculaire la faisait terriblement souffrir, à tel point que les vétérinaires ont préconisé de lui retirer ses yeux. Certes, la chienne ne pouvait plus voir, mais cette opération a marqué la fin de ses douleurs quotidiennes.

Sa visite préférée

La chirurgie s’est bien passée et Grace a appris à s’adapter à son nouvel environnement fait d’obscurité. Ses autres sens se sont décuplés, lui permettant de vivre comme auparavant. Ainsi, son odorat et son ouïe se sont développés, l'aidant à se repérer, mais également à reconnaître ses proches.

Dans une vidéo partagée sur TikTok, Shelby montre à sa communauté comment Grace réagit lorsqu’elle sent l’odeur de sa grand-mère adorée. La chienne a toujours eu un lien particulier avec cette dernière et son handicap n’a jamais entravé celui-ci. Malheureusement, les amies habitent loin et ne se voient que très rarement. Alors, quand la dame rend visite à sa fille, c’est un jour de fête pour Grace !

Dans le clip vidéo, on constate que la chienne réagit au simple son de sa voix et se met à courir dans sa direction. Elle ne peut contenir son excitation, d’autant plus quand sa mamie la prend dans ses bras. Elle se met alors à la couvrir de léchouilles et remue la queue sans cesse.

Des milliers d’internautes ont fondu devant ces adorables images et se sont exprimés dans la section des commentaires : « C'est tellement mignon », écrivait une personne, « Nous ne méritons pas les chiens », affirmait une autre personne.