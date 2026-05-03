Ce chien canadien devient le premier de sa ville à donner son sang et sauve ainsi 3 de ses congénères

A Richmond (Canada), un chien a potentiellement sauvé 3 congénères grâce à un geste encore méconnu : le don de sang canin. Une première dans la ville, qui marque une avancée concrète pour les transfusions animales dans le pays.

Rip est entré dans l'histoire de Richmond, en Colombie-Britannique (Canada), en devenant le premier chien de la ville à donner du sang pour sauver ses semblables, rapporte Richmond News .

Ce Braque Allemand à poil court de 4 ans a, en effet, été emmené par sa propriétaire Stefany Leisz à la clinique vétérinaire locale Seafair pour effectuer un don de sang le 18 mars 2026. Les vétérinaires en ont prélevé suffisamment pour soigner 3 chiens, d'après sa maîtresse, qui est aussi la directrice des opérations de ladite clinique.

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Stefany Leisz / Facebook

« Environ 90 % des gens ignorent que les chiens peuvent donner du sang ou qu’ils peuvent avoir besoin d'une transfusion », explique-t-elle, soulignant ainsi l'importance de la sensibilisation du public à cette pratique.

« Pour les chiens qui reçoivent ce sang, cela peut faire la différence entre la vie et la mort »

Seafair fait, elle aussi, figure de pionnière à Richmond, puisqu'elle est la première clinique de don de sang animal de la ville britanno-colombienne. L'établissement contribue ainsi à l'expansion du réseau de cliniques de don et de centres de traitement de la Banque de Sang Animal Canadienne (Canadian Animal Blood Bank). On en dénombre désormais 7 dans le pays, répartis entre la Colombie-Britannique, donc, l'Alberta, le Manitoba, l'Ontario, le Québec et la Nouvelle-Ecosse.

« C’est très enthousiasmant pour nous de nous étendre jusqu’à la côte Ouest afin de compléter ce réseau à travers le Canada et d’apporter du sang aux animaux qui en ont besoin, dit Sarah Dalrymple, directrice exécutive de la Banque de Sang Animal Canadienne. C’est un programme formidable, et pour les chiens qui reçoivent ce sang, cela peut faire la différence entre la vie et la mort, ou au minimum leur offrir plus de temps. »

L'info Woopets : comment se déroule le don de sang canin et quelles conditions pour qu'un chien soit donneur ?

En France, le don de sang canin est une pratique vétérinaire encadrée, encore peu connue mais pourtant essentielle pour sauver des animaux en situation d’urgence ou nécessitant une transfusion. Il est réalisé dans des cliniques équipées ou au sein de banques de sang vétérinaires partenaires.

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Conditions pour qu'un chien puisse devenir donneur :

Chien en bonne santé générale

Âgé de 1 à 8 ans

Poids généralement supérieur à 20 kg

Vaccins et traitements antiparasitaires à jour

Tempérament calme et sociable

Avant tout don, un vétérinaire réalise un examen clinique complet ainsi qu’un bilan sanguin. Le groupe sanguin du chien est également déterminé afin d’assurer la compatibilité avec les futurs receveurs. Le prélèvement est ensuite effectué en clinique, sous surveillance médicale constante. Selon le caractère du chien, il peut être réalisé sans sédation, mais une légère tranquillisation peut être proposée si nécessaire. Le volume prélevé est toujours adapté au gabarit du donneur.

Après le don, le chien est brièvement placé sous surveillance, puis il peut rentrer chez lui. Un repos de 24 à 48 heures est recommandé, même si la récupération est généralement rapide et sans complication.