Au coeur de la guerre, des bénévoles tentent de sauver les animaux livrés à eux-mêmes et effrayés par les bombardements (vidéo)

Ils ne cessent de tomber et de secouer le pays. Depuis plusieurs semaines, des bombardements frappent durement le Liban. Alors qu’ici nous écoutons les premières pluies de l’automne, les Libanais entendent des explosions, des cris et des pleurs.

Les attaques israéliennes plongent le territoire dans le chaos, et la population dans une angoisse permanente.

Actuellement, Jessica et Karim sont prisonniers de ce cauchemar incessant. Famille d’accueil pour l’association libanaise Adopt Don’t Shop, partenaire de l’organisation française Elias and friends, le duo s’occupe de 3 chats dans une ville située à 5 km des rues bombardées du sud de la capitale.

« Chaque fois qu’une bombe frappe Beyrouth, l’immeuble où je vis tremble. Le verre des fenêtres vibre, confie Jessica, les bruits sont terrifiants. Nous, les humains, avons peur et ne pouvons pas dormir la nuit. Imaginez maintenant l’état des chats, qui ne comprennent rien à ce qui se passe… »

© Elias and friends

« Le défi est réel »

« Les pensées qui me hantent jour et nuit sont : que faire si une bombe frappe un quartier voisin ? Que faire si nous devons évacuer alors que les alertes sont données seulement 10 à 15 minutes avant l'impact ? », poursuit Jessica.

« Beaucoup d'animaux restent bloqués dans les logements, car leurs familles n'ont pas eu le temps de les évacuer en même temps qu'eux. Tout spécialement les chats qui se cachent au moindre bruit et qui sont introuvables au moment de l'évacuation, le plus souvent en pleine nuit et dans une panique totale. Que faire si notre stock de croquettes est épuisé et que nous ne trouvons aucun magasin ouvert, comment nourrir les animaux ? »

© Elias and friends

Les 3 félins qui sont sous son aile sont prêts à quitter Beyrouth, dès qu’une famille aimante en France acceptera de les adopter et que l’association trouvera des billets d’avion pour leur faire quitter le territoire libanais.

« Le défi est réel. Mais nous nous armons de foi, en espérant que tout cela prendra fin bientôt... », conclut Jessica.

© Elias and friends

« Certaines personnes préfèrent nourrir leurs animaux plutôt que de se nourrir elles-mêmes »

Pour aider les bénévoles d’Adopt Don’t Shop à nourrir et stériliser les animaux errants pris au piège de ces conflits, l’association Elias and friends a lancé une cagnotte sur le site HelloAsso.

« Les zones bombardées sont très densément peuplées par des animaux de rue, souvent nourris par la population. Ils meurent par centaines à chaque explosion et s'ils ne meurent pas de blessures ou d'étouffement sous les décombres, nombreux sont ceux qui meurent de crises cardiaques en raison des bruits causés par les explosions », explique notre interlocutrice.

© Elias and friends

« Ceux qui ont la chance d'être évacués à temps avec leurs familles se retrouvent aujourd'hui à la rue, à dormir sur un trottoir. Les familles ont perdu leur logement et n'ont plus les moyens de les nourrir. Certaines personnes préfèrent nourrir leurs animaux plutôt que de se nourrir elles-mêmes et recherchent désespérément des lieux où mettre leurs animaux en sécurité, ajoute-t-elle, et il y a ceux qui sont abandonnés, parfois directement à l'aéroport de Beyrouth, juste avant que leurs familles fuient le pays et les abandonnent à leur triste sort. »

Autre souci relevé ? Plusieurs chanceux qui devaient rejoindre leurs nouveaux foyers en France sont bloqués au Liban, à cause de la guerre. Les places dédiées aux animaux sur chaque vol de la compagnie aérienne Middle East Airlines se font rares.

« Certaines familles en France se montrent compréhensives et solidaires de la situation tandis que d'autres se détournent de l'animal initialement choisi », souligne une porte-parole de l’organisation, qui continue d’ouvrir son cœur et ses bras aux victimes silencieuses de la folie humaine.

© Elias and friends

Pour adopter un animal, faire un don ou obtenir de plus amples informations, merci de contacter directement l’association Elias and friends :