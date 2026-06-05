Pouvez-vous donner de la viande de porc crue à votre chien ?

Pouvez-vous donner ne serait-ce qu’un petit morceau de porc cru à votre fidèle compagnon ? Cette viande peut transmettre une affection virale grave appelée maladie d’Aujeszky. Rare, mais presque systématiquement mortelle chez le chien, elle mérite d’être connue afin d’éviter des accidents terribles…

Le porc cru est fortement déconseillé chez le chien. Le principal danger pointé du doigt ? La maladie d’Aujeszky, causée par un virus présent chez les porcs et les sangliers. Si votre petit compagnon consomme de la viande contaminée, même en faible quantité, il peut développer cette affection qui est presque toujours fatale.

Les premiers symptômes pointent généralement le bout de leur truffe rapidement (agitation, démangeaisons intenses, hypersalivation, troubles neurologiques, difficultés à avaler…). L’évolution est souvent fulgurante et conduit au décès de l’animal en quelques jours.

Même si les élevages porcins sont soumis à des contrôles sanitaires stricts dans plusieurs pays européens, le risque n’est pas totalement nul, notamment avec la viande provenant de sangliers ou de circuits non contrôlés. Par ailleurs, le porc cru peut aussi contenir des bactéries comme Salmonella ou Yersinia, susceptibles de provoquer des troubles digestifs importants.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →

À noter que la cuisson détruit le virus de la maladie d’Aujeszky, ainsi que la plupart des agents pathogènes. La viande doit donc être parfaitement cuite pour limiter les risques de contamination autant que possible.

Les chiens peuvent-ils manger des os de porc ?

Qu’ils soient crus ou cuits, les os de porc ne sont pas recommandés pour nos fidèles amis à 4 pattes. En effet, ils représentent un véritable danger, car ils se cassent facilement et peuvent se fragmenter en éclats pointus. Ces morceaux peuvent provoquer des blessures dans la gueule, l’œsophage ou l’estomac de votre animal, mais aussi des perforations au niveau de l’appareil digestif.

Les os crus sont parfois considérés comme plus sûrs, mais ceux issus du porc restent problématiques. Ils peuvent entraîner des fractures dentaires, des occlusions intestinales ou encore transmettre des agents pathogènes.

Ainsi, nous vous conseillons vivement de privilégier des friandises à mâcher spécialement conçues pour les chiens. Ces gourmandises offrent un plaisir de mastication sans les risques associés aux os de porc.

Les chiens peuvent-ils manger du jambon ?

En règle générale, le jambon n’expose pas nos boules de poils adorées à la maladie d’Aujeszky. Par contre, cela ne veut pas dire que vous pouvez lui en donner librement !

A lire aussi : Condamnée par ses blessures au visage, cette chienne a eu la vie sauve grâce à l'ouverture inespérée d'une clinique au sein du refuge

Peu adapté à l’alimentation canine, le jambon est souvent très riche en sel et contient parfois des conservateurs ou des additifs. Une consommation régulière peut favoriser des troubles digestifs, une prise de poids ou aggraver certains problèmes de santé, notamment chez les chiens souffrant de maladies cardiaques ou rénales.

Un petit morceau de jambon donné occasionnellement ne provoquera généralement pas de problème chez un toutou en bonne santé. Cependant, il doit rester une exception et non une habitude !