Le régime BARF à base de viande crue est-il sans danger pour le chien ? Une étude scientifique met en garde sur les risques sanitaires

De plus en plus de propriétaires choisissent de nourrir leur chien avec de la viande crue, séduits par l’idée d’une alimentation naturelle et savoureuse. Mais derrière cette perspective de bien-être se cachent des risques que l’on ne voit pas toujours. Dans cet article, on fait le point sur les promesses souvent trompeuses et les risques sanitaires du régime BARF.

Avez-vous déjà entendu parler du régime BARF ? Cette alimentation à base de nourriture crue, très en vogue ces dernières années, suscite autant d’enthousiasme que de critiques, opposant souvent fermement ses défenseurs à ses détracteurs. Dans ce débat, une étude scientifique chinoise parue récemment dans la revue Animals est venue apporter un éclairage plus objectif en analysant les données disponibles. Alors, le BARF est-il réellement meilleur pour la santé de votre chien, ou s’agit-il d’une idée reçue ? Entre les bénéfices potentiels et les risques bien réels, il est temps de faire le point.

Comprendre le régime BARF et ses promesses

Le régime BARF, acronyme de « Biologically Appropriate Raw Food » (ou alimentation crue adaptée), repose sur l’idée de nourrir le chien au plus près de son alimentation naturelle à l’état sauvage, comme s’il chassait lui-même ses proies. Concrètement, il se compose principalement de viande crue, d’os charnus, d’abats (foie, reins, poumons…), complétés par certains légumes et fruits crus (avec quelques exceptions nécessitant une cuisson), ainsi que des apports supplémentaires comme les œufs, les huiles ou encore la levure de bière afin d’équilibrer la ration.

Ses adeptes lui prêtent de nombreux bénéfices : une meilleure santé bucco-dentaire grâce à la mastication des os, une digestion facilitée, une haleine améliorée, un transit plus sain avec des selles moins odorantes, et des repas souvent plus appétents pour le toutou.

Souvent adopté pour ses promesses, ce régime séduit de nombreux propriétaires. Pourtant, certaines idées reçues doivent être nuancées : le cru n’est pas sans risque et n’a rien de miraculeux. S’il peut améliorer la digestibilité ou le poids dans certains cas, ces effets restent discutés et dépendent surtout de la qualité de la ration.

Les risques sanitaires liés à la viande crue

Le régime BARF comporte en outre plusieurs risques pour le chien, surtout liés à la consommation de viande crue. Il peut ainsi provoquer chez votre compagnon à 4 pattes des infections bactériennes (Salmonella, E. coli…), ainsi que des infestations parasitaires. Les études montrent également une présence de bactéries pathogènes résistantes aux antibiotiques. Pour limiter ces risques, une hygiène irréprochable, un encadrement vétérinaire et une formulation précise sont donc indispensables. À noter que ce danger concerne aussi l’humain : la manipulation de viande crue expose à des contaminations croisées en cuisine, avec un risque accru pour les enfants, les personnes âgées ou immunodéprimées.

À ce risque sanitaire s’ajoutent d’autres inconvénients : un coût élevé, une préparation contraignante, des risques liés aux os (étouffement, lésions digestives…) et un impact environnemental plus important (empreinte carbone de la consommation de viande, chaîne du froid continue obligatoire…).

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Enfin, un régime cru mal équilibré peut aussi rapidement poser problème sur le plan nutritionnel : trop riche en graisses, souvent pauvre en fibres, il peut entraîner des carences en nutriments essentiels comme le calcium, le phosphore, l’iode, le potassium, le manganèse, le cuivre, le zinc et le sélénium. Sans une formulation rigoureuse et adaptée aux besoins du chien, ce type d’alimentation expose donc à des déséquilibres nutritionnels pouvant nuire à sa santé, en provoquant à la fois des manques et des excès.

En pratique, le BARF peut être envisagé, mais jamais sans précautions : des alternatives comme une ration ménagère cuite et équilibrée ou des croquettes de qualité restent souvent plus sûres pour la santé de votre toutou.