Poussée hors d'une voiture par -24°C, cette chienne abandonnée se laisse convaincre de recevoir de l'aide grâce à une saucisse

On ne connaît ni son nom, ni son histoire. Tout ce que l'on sait, c'est que cette chienne s'est retrouvée livrée à elle-même en pleine nuit et à la merci des éléments au bord de la route. Des agents animaliers ont rapidement réagi après avoir été informés de la situation. Ils sont maintenant en quête de témoignages.

Abandonner un chien est un acte non seulement illégal, mais aussi lourd de conséquences pour l’animal, qui en garde des traumatismes souvent durables. Que dire lorsque cela se produit en pleine nuit et par grand froid ?

C'est hélas ce que vient de vivre une chienne à Waterford, dans l'Etat du Connecticut (Etats-Unis), rapportait WSFB le dimanche 8 février.

Les faits se sont produits durant la nuit du samedi 7 février, alors que la température ressentie était de -24°C dans la région. Elle a été retrouvée seule, apeurée et transie de froid sur Way Hill Road après avoir été littéralement poussée hors d'une voiture.



Waterford-East Lyme Animal Control / Facebook

La découverte de la chienne a été signalée au service local de contrôle des animaux (Waterford-East Lyme Animal Control) qui a aussitôt envoyé des agents sur les lieux. Elle a été prise en charge et placée au chaud dans un box, en attendant d'en savoir un peu plus à son sujet. Les autorités comptent d'ailleurs sur l'aide du public pour tenter de percer le mystère de son identité, de celle de son propriétaire et de son passé.

« Une chance incroyable que nous l’ayons trouvée à temps »

Un appel à témoin a donc été lancé dans ce but via la page Facebook du Waterford-East Lyme Animal Control. Une publication comportant plusieurs photos de la rescapée.



Waterford-East Lyme Animal Control / Facebook

On apprend, par le biais de ce post, que les agents animaliers ont eu recours à une friandise pour la convaincre de se laisser aider.

« Elle était complètement terrifiée quand nous l'avons enfin trouvée, peut-on y lire. Il n'y a jamais de raison valable pour infliger cela à un être vivant et sensible. La chienne a eu une chance incroyable que nous l’ayons trouvée à temps et elle est actuellement au refuge, sur une couverture bien chaude, avec le reste du hot-dog que j’ai utilisé pour l’attraper ».



Waterford-East Lyme Animal Control / Facebook

A lire aussi : Chaque après-midi, ce Shih Tzu attend son jeune maître et lui offre un accueil débordant de joie devant la maison (vidéo)

A-t-elle été abandonnée par son propriétaire ? L'a-t-on volée avant de l'éjecter cruellement sur la route ? Il y a plus de questions que de réponses autour de cette chienne pour le moment, mais elle est désormais en sécurité et à l'abri du froid.