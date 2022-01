Un couple offre l'asile à une soixantaine de chiens errants pour les protéger du froid

Un couple turc a ouvert les portes de sa maison, ainsi que de son cœur, à plus de 60 chiens errants. Un geste louable, qui s'avère une véritable source d'inspiration.

Les chutes de neige enregistrées à Istanbul en ce mois de janvier 2022, ont paralysé le trafic, notamment aérien. Tugay Abukan et Burcu Yuksel ont construit leur petit nid douillet à l'orée d'une forêt, où beaucoup d'animaux sont abandonnés, rapporte Metro.

© AP / Metro

Sensibles à la cause animale, les 2 tourtereaux ont décidé de tendre la main à toutes ces âmes en peine, susceptibles de souffrir des températures glaciales. « À cause du mauvais temps, nous avons ouvert les portes de notre maison à tous les animaux errants qui n'ont pas de protection, n'ont pas de famille, a expliqué Burcu, en ce moment, nous en avons plus de 60. »

© AP / Metro

« L'ange de la forêt »

Son partenaire, lequel nourrit des centaines de boules de poils sans-abri depuis 13 ans, est surnommé « l'ange de la forêt ». Un surnom qui lui va comme un gant !

L'homme au grand cœur a constaté une augmentation du nombre d'abandons dans les bois... « Quand on nous demande pourquoi nous vivons dans la forêt, nous répondons "pour les enfants" [c'est-à-dire les chiens], a-t-il confié, c'est leur lieu d'alimentation et c'est là qu'ils sont abandonnés. Alors nous avons loué une maison et nous nous sommes installés ici. »

© AP / Metro

Tugay a poursuivi en disant que beaucoup de chiens se réfugiaient chez eux. Malades, jeunes, âgés, quel que soit leur état, tous les animaux dans le besoin sont les bienvenus dans cet eldorado, où l'amour et la bienveillance s'avèrent plus forts que tout.

Un acte solidaire, un geste d'humanité, une leçon de vie que nous ne pouvons qu'applaudir. Ce couple turc se révèle une véritable source d'inspiration.

© AP / Metro