Pourquoi votre chien se lèche-t-il compulsivement les pattes avant ?

Il n’y a rien d’anormal à voir votre toutou se lécher les pattes de temps en temps, après une promenade ou avant de sombrer dans les bras de Morphée. Mais si ce comportement devient incessant au point de provoquer une perte de poils ou des rougeurs, il ne s’agit plus d’un simple geste de toilette. Cette attitude compulsive, appelée dermatite de léchage, ne doit pas être ignorée. Elle peut cacher une allergie, une douleur ou un mal-être profond.

La dermatite de léchage est une inflammation de la peau provoquée par un léchage répété et excessif. Les pattes avant sont particulièrement touchées, mais d'autres zones du corps peuvent également être concernées.

À force de passer sa langue au même endroit, votre chien irrite sa peau, qui devient rouge, chaude, épaisse et dépilée. Des infections bactériennes ou des levures profitent parfois de ces lésions pour se développer, ce qui aggrave encore les démangeaisons.

Contrairement à une idée reçue, ce comportement n'est pas une mauvaise habitude. Dans la plupart des cas, il traduit un inconfort chez l’animal. L’une des causes les plus fréquentes ? L’allergie. L'atopie, par exemple, provoque des démangeaisons importantes, notamment au niveau des pattes. Il arrive que des toutous réagissent aux acariens, aux pollens ou encore à certains aliments. Le léchage apporte un soulagement temporaire, mais entretient le cercle vicieux de l'inflammation.

La douleur peut aussi expliquer ce comportement. Une épine, un petit corps étranger coincé entre les coussinets comme un épillet, une griffe cassée, de l’arthrose ou une blessure peuvent pousser Médor à se concentrer sur une patte en particulier. Se lécher devient alors une réponse instinctive à cette gêne.

Autre piste à explorer ? L’état émotionnel de votre fidèle compagnon. Un chien anxieux, stressé ou qui manque d'activités peut développer un comportement compulsif. Un changement de routine, des absences prolongées ou un environnement peu stimulant favorisent parfois l'apparition de ce trouble.

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Faut-il consulter votre vétérinaire en cas de léchage compulsif des pattes ?

Un léchage qui dure plusieurs jours ou qui laisse apparaître des rougeurs, des croûtes ou des plaies justifie une consultation chez le vétérinaire. Plus le problème est pris en charge tôt, plus il est facile à traiter.

Votre vétérinaire commence par examiner la peau et les pattes de votre toutou pour rechercher une blessure, un parasite ou un corps étranger. Selon les symptômes, il peut proposer des examens complémentaires pour identifier une infection, une allergie ou une autre affection sous-jacente.

Le traitement dépend entièrement de la cause. En cas d'atopie, il peut reposer sur des médicaments destinés à contrôler les démangeaisons et des soins locaux. Si une infection est présente, elle devra être traitée avant que la peau ne puisse cicatriser correctement. Lorsque la douleur est en cause, il est essentiel d'en identifier l'origine pour la soulager.

Si le léchage est lié au stress, la prise en charge passe aussi par des petits changements dans le quotidien de votre chien. Des promenades plus variées, des activités de recherche, des jeux d'occupation et un environnement plus riche permettent souvent de réduire l'anxiété. Dans certains cas, l'accompagnement d'un vétérinaire comportementaliste ou d'un éducateur canin peut être recommandé.

Empêcher votre toutou de se lécher avec une collerette ou un bandage peut protéger la peau pendant la cicatrisation, mais cela ne règle jamais le problème de fond. La dermatite de léchage est avant tout un signal d'alerte. En recherchant rapidement son origine, il est possible d'éviter que cette habitude ne s'installe durablement et de préserver le bien-être de votre meilleur ami à 4 pattes.