Beagle sauvée d'un laboratoire, elle devient chienne d’accompagnement pour apaiser patients et soignants dans un centre anti-cancer

Rescapée d’un laboratoire, Victoire est aujourd’hui chienne d’accompagnement en service de radiothérapie à Nice, où elle apaise patients se battant contre le cancer et soignants chaque semaine. Une renaissance touchante pour cette jeune Beagle, devenue un précieux soutien dans le parcours de soins.

Victoire porte bien son nom, cette chienne ayant pris sa revanche sur le sort grâce à des gens ayant cru en elle, à commencer par sa maîtresse Magali Febvre. La Beagle de 11 mois partage son quotidien depuis son adoption auprès de l'association Beagles of Burgundy en juillet 2025.

Beagles of Burgundy sauve des chiens de laboratoire et les aide à prendre un nouveau départ en leur trouvant des familles aimantes. Pour la plupart, ces animaux ont tout à apprendre. Les réhabiliter nécessite énormément de travail et de patience, mais le résultat est fabuleux. Victoire en est un exemple vivant.



Photo d'illustration

Cette dernière n'a pas fait que surmonter son douloureux passé ; elle se met aussi au service des autres désormais, comme nous l'apprend Nice-Matin . Elle est, en effet, devenue chienne d'accompagnement au centre anti-cancer Antoine-Lacassagne de Nice (06).

Ses visites au sein de cet établissement font du bien aux patients et aux membres du personnel soignant. En sa compagnie, ils se détendent instantanément. Bien entendu, sa maîtresse leur demande d'abord s'ils souhaitent sa présence et la caresser.

« Certains collègues ne connaissent pas mon prénom mais se souviennent du sien », plaisante Magali Febvre.

« Du plaisir à aller voir les gens »

Celle-ci était à la recherche d'« un profil précis : une chienne, jeune, pas trop impressionnante et qui a du plaisir à aller voir les gens ». Elle explique que sa démarche est inspirée de celle menée à l'institut Curie à Paris, faisant sans doute référence à Snoopy, chien de médiation issu du refuge SPA de Pornic (44).

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Peu après l'adoption de Victoire, son intégration en tant que chienne d'accompagnement a été validée par la direction du centre Antoine-Lacassagne, puis des référents ont été désignés, dont Anaïs, manipulatrice en radiothérapie, et Faustine, assistante médicale. Une demi-heure par semaine, elle déambule dans le service de radiothérapie à leurs côtés et permet aux patients d'oublier un tant soit peu la maladie et les soins.

Magali Febvre cite l'exemple de cette petite fille de 12 ans venue pour un scanner et qui avait « tellement apprécié [la visite de Victoire] que ses parents ont demandé les coordonnées de Beagles of Burgundy ».