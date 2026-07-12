Pourquoi votre chien vous lèche-t-il le visage quand vous pleurez ?

Vous pleurez, et votre chien arrive en courant pour vous lécher le visage. Geste d’amour ? Tentative de réconfort ? Ou simple curiosité face à vos larmes salées ? Derrière ce comportement attendrissant se cache un mélange subtil de tout cela. On vous en dit plus dans cet article.

Le léchage chez le chien est un comportement courant, mais qui laisse souvent les humains un peu perplexes, tant il peut apparaître dans des situations très différentes. Quand votre toutou vient lécher vos larmes par exemple, le geste peut vous surprendre autant qu’il vous touche, mais ce geste reste difficile à interpréter sur le moment. Derrière cette attitude se cache en réalité une forme de communication bien à lui, mêlant des signaux d’apaisement, une exploration chimiosensorielle et une forme d’empathie.

Un réflexe de proximité et de réconfort

Lorsque votre chien lèche vos larmes, il ne « comprend » pas vraiment vos émotions comme un humain, mais il perçoit très bien chez vous certains changements : une voix différente, une posture inhabituelle, une respiration plus irrégulière ou des mouvements étranges. Pour votre compagnon à 4 pattes, vous n’êtes plus tout à fait comme d’habitude, ce qui déclenche chez lui une réaction de proximité et de réconfort.

Le léchage, appris dès le plus jeune âge chez le chiot pour apaiser, demander ou créer du lien, reste en effet à l’âge adulte une forme de langage social et affectif. Il peut ainsi servir à exprimer de l’attachement, à renforcer la complicité avec vous ou encore à apaiser une situation perçue comme stressante ou inhabituelle.

Ainsi, votre chien ne vous console pas vraiment lorsqu’il lèche vos larmes, mais il est tout de même extrêmement sensible à ce que vous ressentez. On parle souvent d’empathie hétérospécifique (ou capacité à comprendre les émotions d'une autre espèce), mais chez lui, il s’agit plutôt d’une forme de contagion émotionnelle : il perçoit votre état, vos changements d’attitude, vos odeurs, et il y réagit à sa manière.

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Un bon petit goût…

Saviez-vous que pleurer modifie votre odeur et même votre goût ? Lorsque vous versez des larmes, vous ne produisez pas seulement un liquide salé : votre corps libère également des signaux olfactifs liés au stress et à des variations chimiques que votre chien est capable de détecter. Déjà très riche en informations, le visage humain dégage en plus de nombreuses odeurs provenant de la peau, de la transpiration ou encore de résidus alimentaires, autant d'indices que votre compagnon analyse avec attention. Comme les chiens explorent le monde principalement grâce à leur odorat et à leur goût, vos pleurs deviennent pour eux une source d'informations particulièrement intrigante. C'est pourquoi certains peuvent être tentés de renifler votre visage, voire de lécher vos larmes pour les goûter.

Dans ce contexte, le léchage est souvent un mélange de curiosité et de recherche de proximité. Pour votre chien, c'est une façon d'explorer ce qui change chez vous, de rester à vos côtés ou simplement d'agir face à une situation inhabituelle qu'il ne comprend pas entièrement. Ainsi, s'il vous lèche lorsque vous pleurez, cela ne signifie pas nécessairement qu'il comprend votre tristesse comme un humain le ferait. Il réagit avant tout aux signaux qu'il perçoit et adopte un comportement instinctif et social pour interagir avec vous.

L’info Woopets - Comment gérer en douceur le léchage du visage chez votre chien ?

Si votre chien a pris l’habitude de vous couvrir de « bisous » et que vous n’appréciez pas vraiment cela, voici quelques astuces simples pour canaliser ce geste sans casser votre lien. L’idée n’est pas de le « corriger », mais plutôt de lui proposer d’autres façons de faire :