Ce Pitbull en famille d’accueil préfère regarder les voitures plutôt que jouer (vidéo)

Merlin n’est pas un chien comme les autres : ce gentil Pitbull possède une passion étonnante pour les voitures ! À chaque promenade avec sa famille d'accueil, il s’arrête pour observer les véhicules, surtout les gros camions à plateau et les voitures bleues. Une habitude amusante qui a rapidement séduit les internautes.

Si l’on pense souvent que la passion pour les voitures est réservée aux humains, un Pitbull nommé Merlin prouve le contraire ! Récemment, ce toutou curieux est devenu le héros d’une vidéo Instagram qui a rapidement attiré l’attention des internautes.

Une passion étonnante pour les voitures

Dans cette publication relayée par DogTime, sa famille d’accueil explique qu’au cours de ses promenades, il s’arrête régulièrement pour observer les véhicules qui passent, non pas pour se reposer ou réclamer une friandise, mais simplement par curiosité. Le chien semble particulièrement fasciné par les gros camions à plateau et aurait même une préférence pour les voitures bleues.

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Face à cet émerveillement, sa mère d’accueil choisit de respecter ces moments d’observation et lui laisse tout le temps nécessaire pour admirer les véhicules.

Pour Merlin, chaque voiture ou camion aperçu dans la rue représente une nouvelle découverte et un instant de bonheur, révélant ainsi une grande curiosité et une façon unique de profiter du monde qui l’entoure.

© @sleepingbeautywrigs / Instagram

Un engouement immédiat

L’histoire de Merlin a rapidement suscité un véritable engouement sur Internet grâce à son originalité et à son côté attendrissant. La vidéo a notamment touché de nombreux amoureux des animaux, étonnés de découvrir un chien passionné par un univers aussi inattendu que celui des voitures !

Amusés par sa curiosité et son expression pleine de joie, les internautes n’ont pas hésité à le couvrir de compliments, certains allant même jusqu’à le qualifier de « véritable icône ».

© @sleepingbeautywrigs / Instagram

Cette petite habitude a également permis de créer un lien avec de nombreux spectateurs, qui ont partagé leurs propres anecdotes sur des animaux ayant des comportements similaires ou des passions inhabituelles.

Certains ont également plaisanté sur le caractère « exigeant » de Merlin, tandis que d’autres ont simplement souligné à quel point il était adorable. En effet, comment ne pas être d’accord ?