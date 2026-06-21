Pourquoi votre chien lèche-t-il l'urine de ses congénères dans la rue ?

Lorsque vous promenez votre fidèle compagnon, vous remarquez qu’il a tendance à renifler, puis lécher les traces d’urine des autres chiens. Grâce à son odorat exceptionnel, votre toutou recueille une grande quantité d’informations. Découvrez-en plus sur ce comportement dans notre article.

Pour un chien, l’urine est en quelque sorte une carte d’identité. Elle contient des phéromones et de nombreuses molécules qui apportent des informations sur l’animal (sexe, état émotionnel…).

Lorsque Médor renifle une flaque de pipi, il collecte une multitude d’informations grâce à son odorat très développé. Mais il lui arrive parfois d’aller plus loin en la léchant, un geste lui permettant de mieux analyser certaines molécules chimiques.

Après avoir léché l’urine de son congénère, vous pouvez observer un comportement particulier : il relève légèrement la tête, entrouvre la gueule et retrousse ses babines. Cette réaction, appelée « réflexe de Flehmen », favorise le transfert des molécules vers l’organe voméronasal (organe de Jacobson).

Situé derrière le palais, il est spécialisé dans la détection des phéromones. En plaquant les molécules contre cette zone, votre boule de poils affine son analyse et obtient des informations très précises sur le statut hormonal du congénère qui a laissé cette trace. Il peut notamment savoir si une femelle est en chaleur.

Rassurez-vous, ce comportement est donc tout à fait naturel. Il participe à la communication entre toutous et les aide à mieux comprendre leur environnement social !

Y a-t-il des risques pour sa santé ?

Dans la majorité des cas, lécher occasionnellement une trace d’urine ne présente pas de danger particulier pour un chien en bonne santé. Il s’agit d’un comportement instinctif et fréquent chez de nombreux canidés.

Cependant, comme toute substance présente dans l’environnement, l’urine peut parfois contenir des agents pathogènes. Certaines maladies infectieuses ou parasitaires peuvent se transmettre par contact avec des sécrétions contaminées, même si le risque reste généralement faible lors d’un simple léchage ponctuel.

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La prudence est particulièrement de mise dans les lieux très fréquentés par les chiens ou si votre animal a tendance à lécher systématiquement toutes les traces rencontrées. Une vaccination à jour et un suivi vétérinaire régulier contribuent à limiter les risques.

Si ce comportement devient excessif, s’accompagne d’autres symptômes inhabituels ou si votre chien semble obsédé par les odeurs de pipi, il peut être utile d’en parler à votre vétérinaire.