Pourquoi votre chien gratte-t-il frénétiquement votre tapis ?

Votre chien gratte avec énergie le beau tapis qui orne votre salon, comme s’il cherchait à creuser un trou dans le sol ? Contrairement à la nidification, ces fouilles ont généralement une autre origine et permettent de mieux comprendre l’état émotionnel ou les habitudes de votre fidèle compagnon. Découvrez nos explications dans cet article.

Un instinct hérité de ses ancêtres

Votre fidèle Médor conserve des comportements hérités de ses ancêtres sauvages. Gratter le sol avant de s'allonger ou de cacher quelque chose faisait partie de leur quotidien. Dans la nature, cette habitude permettait de protéger des ressources précieuses, comme de la nourriture, en les enfouissant à l'abri des autres animaux.

Cet instinct n'a pas disparu avec la domestication. Lorsque votre toutou gratte un tapis, un plaid ou un coussin, il peut reproduire ce comportement ancestral, même s'il n'a rien à cacher. Le tapis représente un substitut du sol dans lequel il aurait autrefois creusé.

Une façon de cacher une ressource importante

Certains chiens grattent le tapis juste après avoir reçu une friandise, un jouet ou un os. Ils tentent alors de l'enfouir pour le retrouver plus tard. Faute de terre, ils poussent parfois l'objet sous une couverture ou donnent plusieurs coups de patte autour de lui. Ce comportement est particulièrement fréquent chez les canidés qui accordent beaucoup de valeur à certaines ressources.

Si votre boule de poils adorée répète souvent ce geste avec ses récompenses, inutile de l'en empêcher tant que cela ne devient pas destructeur. Il exprime simplement un réflexe profondément ancré en lui.

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Un moyen d'évacuer le stress ou l'ennui

Les fouilles peuvent aussi apparaître lorsque votre chien ressent une montée de stress, de frustration ou d'excitation. Gratter une surface lui permet de relâcher une partie de cette tension. Ce comportement joue un rôle comparable à celui d'un bâillement ou d'un secouement du corps après une émotion intense.

Autre cause fréquente ? L'ennui. Un toutou qui manque de promenades, d'activités variées ou de dépenses mentales peut chercher une occupation en grattant le tapis. Plus le comportement procure un soulagement, plus il risque de se répéter.

Observer le moment où ces fouilles surviennent peut vous permettre d'en identifier la cause. Elles apparaissent parfois après un départ, avant un repas ou lorsqu'il reste longtemps seul.

Un comportement différent de la nidification

Il est facile de confondre ces fouilles avec la nidification, alors que les 2 comportements n'ont pas la même fonction. La nidification intervient surtout lorsqu'un chien cherche à préparer un endroit confortable pour dormir ou se reposer. Il tourne sur lui-même, déplace les couvertures et gratte légèrement afin d'aménager son couchage.

Les fouilles liées à l'enfouissement ou au stress sont souvent plus énergiques et peuvent se produire loin du panier, notamment au milieu du salon. Elles sont parfois accompagnées d'un jouet, d'une friandise ou apparaissent dans un contexte de tension ou d'ennui.

En comprenant cette différence, vous pouvez mieux interpréter les besoins de votre fidèle compagnon à 4 pattes et lui apporter une solution adaptée (davantage de stimulations physiques et mentales, par exemple).