Pourquoi votre chien gratte-t-il son panier avant de s’y coucher ?

Nos fidèles compagnons à 4 pattes peuvent avoir de nombreux petits rituels, comme celui de gratter leur panier avant de s’y coucher. Hérité de leurs ancêtres, ce comportement répond à plusieurs besoins instinctifs que nous décrypterons ensemble dans cet article…

Autrefois, les ancêtres du chien aménageaient eux-mêmes leur lieu de repos. Les loups et autres canidés sauvages grattaient le sol ou aplatissaient les hautes herbes pour créer une couche plus confortable et sécurisée. Ce comportement permettait d’éliminer les petits obstacles, de repérer les éventuels dangers cachés dans la végétation et de façonner une zone de couchage adaptée à la température ambiante.

En creusant légèrement le sol, ils pouvaient également accéder à une terre plus fraîche en été ou créer un abri plus isolant en hiver. Aujourd’hui, même si le panier de Médor est déjà parfaitement confortable, cet instinct ancestral demeure bien présent !

Une façon de personnaliser son couchage avant de dormir

Vous avez l’habitude de réajuster votre oreille ou votre couette avant de tomber dans les bras de Morphée ? Votre fidèle toutou a aussi développé sa manière d’optimiser son petit confort avant de dormir. Gratter, tourner ou déplacer légèrement un plaid lui permet de trouver la position idéale avant de se coucher.

Ce comportement est fréquent chez les chiens sensibles à leur environnement ou chez ceux qui apprécient les couchages comportant des couvertures, qu’ils peuvent arranger à leur convenance.

Une histoire de phéromones

Le saviez-vous ? Gratter son panier est aussi un moyen de communiquer. En effet, nos amis à 4 pattes possèdent des glandes odorantes au niveau des coussinets et entre les doigts. Ils déposent ainsi des phéromones sur une surface qu’ils grattent.

Ces signaux olfactifs sont peut-être imperceptibles pour nous autres humains, mais sont parfaitement détectables par les autres chiens. Ils contribuent à identifier un lieu comme familier et sécurisant.

Cette capacité a d’ailleurs fait l’objet d’une étude scientifique, publiée en 2020 dans la revue Scientific Reports*. Les chercheurs ont montré que nos petits compagnons étaient capables de reconnaître et d’interpréter les odeurs provenant des pattes de leurs congénères, ce qui confirme l’importance de ces phéromones dans la communication canine.

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Dans quels cas s’inquiéter ?

En règle générale, gratter le panier avant de se coucher est un comportement normal chez les représentants de la gent canine. Mais s’il devient soudainement compulsif ou s’accompagne de signes d’anxiété, d’inconfort ou encore de douleurs, nous vous recommandons d’en discuter avec votre vétérinaire.

Certains troubles comportementaux ou problèmes de santé (comme les affections articulaires) peuvent modifier les habitudes de repos de votre boule de poils adorée.

* « Conspecific recognition of pedal scent in domestic dogs », Kari McClanahan, Frank Rosell, Scientific Reports, 2020.