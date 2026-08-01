« Je suis tellement fière de lui », après des années d’efforts, ce Dobermann réussit enfin à vaincre sa peur de l’eau (vidéo)
Cowboy avait une peur bleue de l’eau. Le bain, le lac et même la pluie… Il y a quelques années, il aurait d’ailleurs tout fait pour éviter une goutte d’eau. Mais à force de patience et d’entraînement, ce Dobermann a fini par réaliser l’impossible : prendre plaisir à nager. Une belle leçon de courage qui a rendu ses maîtres très fiers.
Comme les humains, les chiens peuvent aussi développer des peurs face à certaines situations, qu’il s’agisse de bruits, d’environnements inconnus ou d’expériences marquantes. Pour Cowboy, un magnifique Dobermann, c’était l’eau qui était particulièrement terrifiante.
Une peur panique de l’eau
Pour Cowboy, l’eau a longtemps été synonyme de panique. Ce toutou redoutait tout ce qui s’en approchait : la pluie, les bains ou encore les sorties au lac.
© @honkifyoulovemydog / Instagram
Après être tombé un jour dans une piscine, il aurait même préféré se laisser couler plutôt que de tenter de nager.
Pour sa sécurité, ses maîtres ont donc essayé de l’aider en l’inscrivant notamment à des cours de natation. Malheureusement, cette expérience n’a fait que renforcer sa peur.
© @honkifyoulovemydog / Instagram
Finalement, avec beaucoup de patience et en respectant son rythme, Cowboy a progressivement appris à affronter ce qui l’effrayait. Une évolution touchante qui rappelle qu’il faut parfois du temps pour dépasser ses peurs.
Comme l’écrit sa maîtresse dans la vidéo Instagram retraçant son combat : « Cowboy est de retour et cette fois, il nous apprend à affronter nos peurs ! Je suis tellement fière de lui. »
Un long apprentissage
Comme le rappelle DogTime, le chemin de Cowboy vers l’acceptation de l’eau a été long, mais chaque progrès a compté. Après des années d’efforts et d’exercice, ce courageux Dobermann a peu à peu appris à dépasser sa peur. Jusqu’au jour où il a osé entrer dans le lac, aller nager en profondeur et même prendre plaisir à jouer dans l’eau.
© @honkifyoulovemydog / Instagram
Cette transformation a beaucoup touché les internautes, qui ont salué ce bel accomplissement. L’un d’eux a résumé son parcours avec humour : « Des conseils de vie inattendus de la part de Cowboy ».
Une belle preuve qu’avec du temps, de l’accompagnement et de la confiance, il est possible de surmonter ses peurs. Qu’on soit un chien ou un humain…
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L’info Woopets – Pourquoi un chien peut-il avoir peur de l’eau ?
La peur de l’eau chez un chien peut avoir différentes origines. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette réaction :
- Une expérience négative (un accident, une chute dans l’eau, un événement stressant…) peut laisser une association durable entre l’eau et la peur ;
- Un manque d’habituation : un chien qui n’a jamais été familiarisé progressivement avec l’eau peut se sentir inquiet face à cette situation inconnue ;
- Son tempérament : certains chiens sont naturellement plus prudents ou sensibles face aux nouvelles expériences ;
- Sa morphologie : tous les chiens ne sont pas aussi à l’aise dans l’eau (leur taille, leur poids ou leur forme de corps peuvent influencer leur confiance) ;
- Un apprentissage trop rapide ou forcé : une expérience vécue comme une contrainte peut renforcer l’appréhension au lieu de la diminuer.
Par Ludivine Beaurin
Rédactrice web
Historienne reconvertie dans la rédaction web, Ludivine a toujours adoré l’écriture et les animaux. Maîtresse de 6 adorables chats, elle trouve beaucoup d’inspiration dans les facéties de ses boules de poils.
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