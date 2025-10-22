Une scientifique révèle les raisons qui poussent votre animal à vomir sur les tapis

Un ingrédient mal digéré, un estomac qui dérange, et voici que notre toutou ou notre chat se met à régurgiter dans la maison. En tant que propriétaire d’animal, vous avez peut-être constaté que ce dernier choisissait plutôt les tapis que le parquet pour vomir. Ce n’est certainement pas anodin, mais les scientifiques peinent à trouver les raisons.

Chiens et chats ont des endroits précis pour faire leurs besoins, ainsi que pour régurgiter. Du moins, il semblerait qu’ils soient toujours attirés par les tapis et, de façon générale, des surfaces moelleuses. Évidemment, c’est bien plus embêtant à nettoyer pour les propriétaires, mais selon la biologiste Saskia Schneider nos boules de poils ont leurs raisons.

Du moins, ces dernières ont des raisons qui ne sont pas encore très claires pour nous, humains. Quelques scientifiques se sont penchés sur cette drôle de question sans forcément trouver de réponse concrète à ce comportement.

Un besoin de masquer l’odeur

Pour Saskia Schneider la motivation la plus plausible serait relative à l’instinct de défense des animaux. Dans la nature, ces derniers ne doivent pas paraître vulnérables, pour leur sécurité. Lorsqu’ils sont malades, ils doivent se faire les plus discrets possible et masquer leurs odeurs. Les surfaces moelleuses, comme le sable, citait Yahoo News , ont tendance à absorber les effluves plus rapidement.

Saskia Schneider a confirmé cette hypothèse avec son propre chat : « J'ai parfois observé ma chatte chercher délibérément sa litière pour enterrer ses vomissures », témoignait-elle. De la même façon, les tapis absorbent mieux les rejets, ce qui pourrait expliquer l’attrait des animaux pour ceux-ci.

D’autres théories, mais pas de certitudes

D’autres scientifiques ont pensé que les chats et les chiens préféraient vomir sur une surface plus adhérente. En effet, ils ont tendance à glisser sur le parquet ou le carrelage, alors que les tapis leur offrent plus de stabilité et de confort.

Saskia Schneider a toutefois émis une réserve sur les théories proposées, car elle n’a trouvé aucune étude sur le sujet jusqu’à présent malgré le nombre d’animaux concernés : « Près de 90 % du temps, les chats, et aussi les chiens, recherchent spécifiquement les tapis pour vomir. Les tapis de bain et de lit sont particulièrement populaires », indiquait-elle.