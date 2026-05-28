Pourquoi votre chien chasse-t-il des mouches imaginaires ?

Avez-vous déjà entendu parler du « fly-biting » (ou « fly-snapping ») ? Aussi connu sous les noms de « tic de la mouche » ou encore « gobage de mouche », il s’agit d’un syndrome durant lequel le chien semble attraper des insectes imaginaires. Ce comportement, qui n’est pas à prendre à la légère, peut avoir plusieurs explications possibles, dont un trouble neurologique.

Le tic de la mouche se manifeste par des mouvements brusques de la mâchoire. Votre chien fixe un point invisible, sursaute, mord dans le vide et semble suivre quelque chose des yeux avant de gober l’air. Certains toutous lèchent ensuite leurs babines, déglutissent de façon répétée ou paraissent anxieux.

Ces crises, pouvant durer quelques secondes à plusieurs minutes, apparaissent parfois après les repas, lors d’un moment de stress ou sans raison apparente. Ce geste peut être occasionnel chez certains canidés, ou encore quotidien chez d’autres.

Pendant longtemps, ce syndrome a été considéré comme un trouble neurologique proche d’une hallucination ou d’une crise partielle d’épilepsie. Mais les vétérinaires savent aujourd’hui que l’origine est souvent plus complexe.

Une étude canadienne1 menée sur 7 chiens présentant ce comportement a montré que tous souffraient d’une affection médicale sous-jacente et principalement digestive (reflux gastro-oesophagien, inflammation gastrique…). Après avoir reçu un traitement médical, 86 % des toutous ont vu leurs symptômes s’améliorer.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →

Plusieurs raisons possibles

En effet, un chien concerné par des reflux acides ou des douleurs digestives peut développer des réactions anormales, comme des claquements de mâchoire, des déglutitions compulsives ou un léchage excessif.

Mais le gobage de mouche peut aussi être associé à des troubles obsessionnels compulsifs (TOC). Comme chez l’humain, certains canidés développent des comportements répétitifs liés à l’anxiété (tourner en rond, attraper des insectes imaginaires…).

Le stress chronique, l’ennui, un environnement trop pauvre en stimulations ou des émotions mal gérées peuvent aggraver le problème. Dans certains cas plus rares, des atteintes neurologiques sont suspectées. Une étude scientifique publiée dans Epilepsy & Behavior2 évoque notamment des liens possibles avec des troubles épileptiques ou des dysfonctionnements cérébraux.

Fly-biting : quand consulter votre vétérinaire ?

Un chien qui tente une fois d’attraper une vraie mouche n’a évidemment rien d’inquiétant. En revanche, d’autres signes inhabituels doivent vous alerter :

Ces épisodes sont fréquents.

L’animal semble déconnecté de la réalité pendant la crise.

Les claquements surviennent après les repas.

Vous constatez des vomissements, des renvois ou d'autres troubles digestifs.

Le chien paraît anxieux.

Ce comportement apparaît soudainement.

Nous vous invitons alors à contacter votre vétérinaire. Si possible, essayez de filmer le comportement de votre chien et de montrer la vidéo au professionnel. Une consultation permettra d’écarter une cause neurologique, digestive ou comportementale. Selon les cas, des examens complémentaires peuvent être proposés.

Gardez en tête que cette attitude n’est ni un caprice ni un jeu volontaire et qu’il ne sert à rien de punir votre fidèle compagnon. Le disputer risque d’augmenter son stress et d’aggraver les crises.

A lire aussi : Vexée de devoir quitter l'animalerie, cette femelle Husky tourne ostensiblement le dos à sa maîtresse pour protester (vidéo)

1 « Prospective medical evaluation of 7 dogs presented with fly biting », Diane Frank, Marie C. Bélanger, Véronique Bécuwe-Bonnet, Joane Parent, The Canadian Veterinary Journal, décembre 2012.

2 « Retrospective multicenter evaluation of the "fly-catching syndrome" in 24 dogs: EEG, BAER, MRI, CSF findings and response to antiepileptic and antidepressant treatment », Marcin Wrzosek, Marta P?onek, Józef Nicpo?, Sigitas Cizinauskas, Akos Pakozdy, Epilepsy & Behavior, novembre 2015.