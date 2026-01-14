Ce chien refuse de quitter son frère gravement malade pendant son traitement et veille sur lui en silence (vidéo)

Certaines histoires touchent droit au cœur et rappellent la force des liens qui unissent les animaux. C’est le cas de celle de Gus et Walt, 2 chiens inséparables et dont la complicité et la douceur offrent un puissant message de soutien face à l’épreuve.

Le compte TikTok “@waltandgusthebernese” est consacré à 2 magnifiques frères Bouviers Bernois, répondant aux noms de Gus et Walt, et permet à 224 000 followers de suivre leur quotidien.



@waltandgusthebernese / TikTok

Malheureusement, l’un des chiens est tombé gravement malade. La famille a, en effet, appris récemment que Walt était atteint d’un lymphome (cancer de la lymphe).

Le canidé suit un traitement d’UVBI-ozonothérapie (Ultraviolet Blood Irradiation combinée à l’ozone), une thérapie alternative censée stimuler son système immunitaire et réduire les inflammations notamment. Dans le cas de Walt, elle est associée à de l’acupuncture.

Il reçoit les soins avec une patience, un calme et un courage admirables. Il peut d’ailleurs compter sur Gus pour le soutenir durant cette épreuve et veiller sur lui. Ce dernier répond toujours présent lorsqu’il s’agit de rester à ses côtés pendant les séances.

C’est précisément ce dont on peut se rendre compte dans une vidéo particulièrement émouvante, mise en ligne le 23 décembre 2025 sur TikTok et relayée par Parade Pets .

On y voit les aiguilles plantées dans la peau de Walt, puis Gus qui l’observe avec des yeux pleins de tendresse. Voici la séquence en question :

A lire aussi : Un trio de Golden Retrievers se prend d'affection pour un chaton découvert et sauvé sur une route fréquentée (vidéo)

Le lymphome, une maladie plus fréquente chez certaines races

Le Bouvier Bernois fait partie des races chez lesquelles les études vétérinaires ont relevé une incidence plus élevée de lymphome. D’autres chiens sont concernés, notamment le Rottweiler, le Boxer, les Labrador et Golden Retrievers, le Berger Allemand ou encore le Terrier Ecossais.

Un chien atteint d’un lymphome peut bénéficier d’une bonne réponse aux traitements, mais les guérisons complètes à long terme demeurent assez rares. Les cas de rémission longue, en revanche, sont plus courants.

L’UVBI-ozonothérapie et l’acupuncture font partie des thérapies complémentaires et ne se substituent pas aux traitements de base tels que la chimiothérapie. Elles peuvent néanmoins améliorer le confort de l’animal.