Une étude démontre que les chiens « sentent » arriver les crises d’épilepsie humaines

Les crises d’épilepsie peuvent survenir sans crier gare. Toutefois, de nombreux témoignages évoquent la capacité étonnante de certains chiens à détecter l’imminence d’une crise avant même qu’elle ne se manifeste. Est-ce une simple intuition ou une véritable aptitude sensorielle ? Une étude publiée dans la revue scientifique Nature nous apporte un éclairage intéressant.

L’étude « Dogs demonstrate the existence of an epileptic seizure odour in humans* » a pour objectif de vérifier si les crises d’épilepsie s’accompagnent de changements dans l’odeur corporelle humaine, et s’ils peuvent être détectés par les chiens.

Pour cela, les chercheurs ont recueilli des échantillons d’odeur (principalement de la sueur) auprès de personnes épileptiques à différents moments : en période normale, pendant une crise et juste avant qu’elle ne se déclare (phase pré-ictale). Ces relevés ont ensuite été présentés à plusieurs toutous entraînés, mais qui n’étaient pas nécessairement des chiens d’assistance pour personnes épileptiques. L’idée des scientifiques était de tester leur capacité à distinguer, uniquement à l’odeur, les moments liés à une crise des moments « neutres ».

Dans le cadre de ce test, les animaux ont été éduqués à signaler une odeur spécifique en adoptant un comportement spécifique, comme fixer un échantillon. Cela a permis aux intervenants d’analyser de façon objective leurs réponses.

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Les chiens sont capables de détecter un « changement d’odeur » avant une crise d’épilepsie

Comme le révèle l’article paru dans Nature, les chiens ont été capables d’identifier de manière fiable les échantillons correspondant aux phases de crise et de pré-crise en les distinguant clairement des relevés « normaux ».

Plus impressionnant encore, les toutous ont montré une forte cohérence dans leurs réponses. Ils ont réagi non seulement aux odeurs pendant la crise épileptique, mais aussi à celles qui apparaissent juste avant la déclaration de cette dernière.

Ces observations suggèrent qu’une crise d’épilepsie s’accompagne bien d’une signature olfactive particulière, qui est probablement liée à des modifications physiologiques influençant les composés chimiques émis par le corps.

Des alliés précieux pour les personnes épileptiques

Cette étude prouve que la capacité d’anticipation de ces chiens n’est pas un hasard, mais qu’elle repose bel et bien sur un signal réel et mesurable.

En plus des perspectives scientifiques, elle permet de renforcer le rôle des chiens d’assistance, notamment ceux qui sont spécialisés dans l’épilepsie. Bien plus que des soutiens affectifs au quotidien, ces fidèles compagnons à 4 pattes peuvent devenir de véritables « sentinelles de santé ». Ils sont capables d’alerter leur bénéficiaire avant une crise, parfois plusieurs minutes à l’avance. Cela leur laisse ainsi le temps de se mettre en sécurité ou de prévenir quelqu’un.

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Cette découverte nous rappelle à quel point la relation entre l’Homme et le chien demeure unique. Dans un monde où la médecine cherche sans cesse à mieux anticiper et prévenir, nos petits compagnons ont aussi un rôle précieux à jouer !

* « Dogs demonstrate the existence of an epileptic seizure odour in humans », Amélie Catala, Marine Grandgeorge, Jean-Luc Schaff, Hugo Cousillas, Martine Hausberger, Jennifer Cattet, Nature, article n° 4103, 2019.