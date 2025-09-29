Enchaînés, couverts de mouches et privés de soins, 2 chiens découvrent enfin la liberté et l’amour d’un foyer

Privés de liberté et de soins, 2 chiens ont enfin pu tourner cette triste page de leur existence grâce à l’intervention de l’association Action Protection Animale. Après des mois de souffrance, leur calvaire a pris fin dans des circonstances particulières, leur ouvrant la voie vers une vie meilleure .

2 chiens secourus par Action Protection Animale ont eu droit à un nouveau départ dans la vie après n’avoir connu que la négligence et la privation de liberté, rapporte Actu Essonne .

De type Staff, Gepetto (mâle) et Rio (femelle) étaient gardés dans des conditions déplorables dans une propriété d’Ormoy-la-Rivière (91). “Les chiens étaient détenus en permanence à l’attache, à l’extérieur du pavillon”, indique Anne-Claire Chauvancy, présidente d’APA, au média local.



L’association avait reçu un premier signalement au sujet de ces canidés, mais elle n’avait pas pu intervenir à ce moment-là, “car il est difficile d’obtenir la saisie des animaux uniquement sur la base du fait qu’ils soient attachés”, regrette-t-elle.



La situation a changé lorsque leur maître a été incarcéré. Une équipe d’APA s’est alors rendue sur les lieux et a pu prendre Gepetto et Rio en charge. En entrant dans le pavillon, les bénévoles ont été choqués de découvrir la triste vie qu’ils étaient contraints de mener. Entravés par de courtes et lourdes chaînes, ils devaient, en plus, évoluer au milieu de leurs propres déjections.

Soins, famille d’accueil et bientôt l’adoption

Leurs longues griffes confirmaient le peu d’activité et de latitude dont ils disposaient, tandis que les infections oculaires et auriculaires dont ils souffraient témoignaient de l’absence de soins. Sur sa page Facebook, Action Protection Animale a également évoqué des “mouches qui venaient pondre dans leurs plaies”.

Une plainte a été déposée par l’association pour “acte de cruauté” et “abandon volontaire”.

Les chiens ont été examinés, soignés et confiés à des familles d’accueil. Celle de Gepeto deviendra très probablement sa famille tout court, puisqu’elle envisage de l’adopter. Rio pourrait, elle aussi, trouver un foyer définitif dans peu de temps.