Pourquoi votre chien a-t-il un regard coupable après avoir commis une « bêtise » ? Une scientifique répond à la question

Regard fuyant, oreilles baissées, queue entre les pattes… Beaucoup de propriétaires y voient l'aveu d'une bêtise. Mais le fameux « regard coupable » du chien ne signifie pas qu'il éprouve de la culpabilité au sens humain du terme. Une étude menée par la chercheuse américaine Alexandra Horowitz montre que cette attitude est avant tout une réaction au comportement de son adoptant. Résumé.

En 2009, Alexandra Horowitz, spécialiste du comportement animal, a voulu vérifier une croyance très répandue chez les propriétaires de chiens. Nombre d’entre eux pensent que leur animal sait qu'il a mal agi lorsqu'il affiche un regard « coupable » après avoir commis une bêtise. L'objectif de l'étude, publiée dans la revue Behavioural Processes*, n'était pas de déterminer si les chiens ressentent la culpabilité, mais de comprendre ce qui déclenche réellement ce comportement.

Pour y parvenir, la chercheuse a travaillé auprès de 14 chiens vivant en famille. Dans le cadre de l’expérience, les adoptants demandaient à leur fidèle compagnon de ne pas manger une friandise avant de quitter la pièce. Pendant leur absence, la scientifique modifiait parfois la situation. Dans certains cas, le toutou mangeait la petite gourmandise. Dans d'autres, elle était retirée sans qu’il y touche. Les propriétaires étaient ensuite informés, parfois à tort, que leur boule de poils avait désobéi.

À leur retour, certains humains accueillaient leur animal normalement, mais d'autres le réprimandaient, qu'il ait réellement mangé la friandise ou non. Toutes les réactions des canidés étaient filmées pour observer les comportements généralement associés au « regard coupable », comme la tête baissée, le corps recroquevillé ou le fait d'éviter le regard du propriétaire.

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Les chiens s’adaptent à nous

Comme le démontrent les résultats du test, les chiens ne présentaient pas davantage de comportements associés au « regard coupable » lorsqu'ils avaient réellement désobéi. Toutefois, ces attitudes apparaissaient beaucoup plus souvent lorsque leur humain les grondait, même lorsqu'ils n'avaient commis aucune faute. Le phénomène était même plus marqué chez les toutous ayant obéi, mais quand même réprimandés.

Ce que les humains interprètent comme un aveu est en réalité une réponse aux signaux envoyés par le propriétaire de l’animal. Les chiens sont particulièrement doués pour lire les expressions du visage, le ton de la voix et la posture des personnes qui les entourent. Face à une attitude menaçante ou à la colère, ils adoptent des comportements d'apaisement et de soumission afin de désamorcer le conflit.

Il est donc inutile de gronder un toutou après une bêtise, qui ne fait pas le lien entre une action passée et une réprimande tardive. Il réagit surtout à l'émotion exprimée par son humain au moment présent.

Comprendre que le « regard coupable » n'est pas un signe de remords permet d'adopter une éducation plus juste avec votre fidèle ami à 4 pattes. Plutôt que d'interpréter les expressions de votre chien comme des émotions humaines, renforcez les bons comportements et évitez les punitions qui risquent surtout d’engendrer du stress et de l'incompréhension !

* « Disambiguating the “guilty look”: Salient prompts to a familiar dog behaviour », Alexandra Horowitz, Behavioural Processes, volume 81, article 3, p.447-452, juillet 2009.