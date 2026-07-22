Un homme retrouve le chien de son père décédé après 10 ans de séparation (vidéo)

Il pensait ne jamais revoir Rosie. Pendant une décennie, Chris Becker avait gardé en lui le souvenir de la chienne de son père décédé, sans savoir ce qu’elle était devenue. Jusqu’à ce coup de téléphone improbable venu d’un refuge en Floride…

Qui aurait cru qu'un chien disparu depuis 10 ans referait surface à plus de 1 500 kilomètres de chez lui ? C'est pourtant ce qui est arrivé à Chris Becker, qui a retrouvé Rosie, l'ancienne compagne à 4 pattes de son père décédé. Une touchante histoire de retrouvailles rapportée par Local 10.

Dix ans sans nouvelles

Dix ans après leur séparation, Rosie et Chris Becker étaient loin d’imaginer qu’ils se retrouveraient un jour. Après la mort du père de Chris, la chienne avait continué sa vie auprès de la compagne de celui-ci, avant que leurs chemins ne se séparent.

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Retrouvée en Floride et recueillie par iHeart Dog Rescue, Rosie va pourtant permettre aux bénévoles de retracer son passé grâce à sa puce d’identification. Une enquête qui les mènera jusqu’à Chris, le fils de son ancien maître, et à des retrouvailles longtemps espérées.

Une histoire qui se termine par un double sauvetage

Dès qu’il a été averti, Chris, qui vit dans le Maryland à des centaines de kilomètres de là, s’est empressé de sauter dans un avion pour venir retrouver la petite chienne.

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Les retrouvailles, organisées dans un salon de coiffure à Pompano Beach, ont été chargées d’émotion. « Au début, je ne l’ai pas reconnue parce que son visage était devenu tout gris, mais quand j’ai vu ses yeux, je les ai reconnus », raconte Chris avec émotion.

Aujourd'hui, Rosie a retrouvé le chemin de la maison et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, son nouveau départ se fera avec une amie. En effet, cette histoire qui aurait déjà été belle avec ces touchantes retrouvailles s’est finalement transformée en double sauvetage !

Chris a également choisi d’adopter Storm, une chienne abandonnée et affaiblie qui s’est rapidement attachée à Rosie. Désormais réunies dans un foyer aimant, les 2 boules de poils vont pouvoir écrire ensemble un nouveau chapitre plein de joie et d’amour.