Évolution canine, les chiens ont développé un muscle facial unique pour nous attendrir

Selon une étude scientifique publiée dans la revue « Proceedings of the National Academy of Sciences * » (PNAS), les chiens ont développé au cours de leur domestication un muscle facial spécifique qui leur permet de lever davantage l’intérieur des sourcils. Une expression qui n’existe pratiquement pas chez les loups et qui semble avoir joué un rôle important dans leur relation privilégiée avec les humains…

Les scientifiques s’interrogent depuis longtemps sur les mécanismes ayant permis aux chiens de nouer un lien aussi fort avec les humains. Pour tenter de répondre à cette question, une équipe de chercheurs britanniques et américains a étudié l’anatomie faciale des canidés domestiques et des loups gris.

En plus d’avoir réalisé des dissections comparatives sur plusieurs animaux afin d’observer leurs muscles faciaux, les scientifiques ont analysé le comportement de 27 toutous et de 9 loups filmés lors d’interactions avec des inconnus. Leur objectif ? Mesurer la fréquence et l’intensité d’un mouvement facial particulier : le soulèvement de la partie interne des sourcils, responsable du célèbre regard de « chien battu ».

Un muscle facial présent chez les chiens

Les résultats ont mis en évidence une différence anatomique majeure entre les 2 espèces. Les chiens possèdent presque systématiquement un muscle appelé levator anguli oculi medialis (LAOM), qui permet de relever fortement l’intérieur des sourcils. Chez les loups observés, ce muscle était absent ou réduit à quelques fibres musculaires peu développées.

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L’analyse comportementale a confirmé cette distinction. Les chiens produisaient le mouvement beaucoup plus fréquemment que les loups et avec une intensité nettement supérieure. Les expressions les plus marquées n’ont d’ailleurs été observées que chez les toutous.

Selon les auteurs de cette étude, ce mouvement agrandit visuellement les yeux et donne au visage du chien une apparence plus juvénile. Il rappelle également certaines expressions humaines associées à la tristesse ou à la vulnérabilité.

Une modification de l’anatomie

Les chercheurs estiment que ce muscle aurait été favorisé au fil des générations par la sélection exercée, consciemment ou non, par les humains. Les animaux capables de produire des expressions particulièrement attendrissantes auraient bénéficié d’une meilleure attention, de plus de soins et, potentiellement, de meilleures chances de survie.

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Ainsi, le fameux regard implorant de nos fidèles compagnons à 4 pattes pourrait être le résultat de milliers d’années de coévolution avec l’Homme. Cette hypothèse rejoint d’ailleurs l’idée que les chiens ont progressivement développé plusieurs caractéristiques favorisant la communication avec nous, qu’il s’agisse de leurs comportements, de leurs vocalisations ou de leurs expressions faciales.

Cette montre que leur domestication aurait également modifié leur anatomie jusque dans les muscles de leur visage, leur permettant de communiquer plus efficacement avec les humains… et de faire fondre nos cœurs d’un simple regard !

* « Evolution of facial muscle anatomy in dogs », Juliane Kaminski & al, PNAS, juin 2019.