Ils emmènent leur Labrador en promenade et reviennent avec une chienne récupérée auprès d'un homme qui ne pouvait plus la garder (vidéo)

En quelques minutes, une simple promenade s'est transformée en adoption inattendue. Une petite chienne a effectivement trouvé un nouveau foyer après que son propriétaire, contraint de s'en séparer, l'a confiée à un couple de promeneurs. Une rencontre aussi improbable qu'émouvante, qui marque le début d'une nouvelle vie pour Chiquita.

Sam, qui se fait appeler « @_samxo_ » sur TikTok, est originaire de la République dominicaine et vit à New York. Le 10 juillet 2026, elle y a partagé une vidéo particulièrement émouvante, racontant son étonnante rencontre avec le nouveau membre de la famille : une chienne appelée Chiquita.

Si le « système universel de distribution de chats » est souvent évoqué pour « expliquer » cette manière qu'ont certains félins d'atterrir dans la vie de leurs adoptants, il est de ces récits qui laissent à penser qu'il existerait un équivalent canin à ce phénomène. Celui de Chiquita, affectueusement surnommée Chiqui Baby, en fait résolument partie.



@_samxo_ / TikTok

Un soir, Sam et son compagnon avaient emmené leur chien, un Labrador Retriever à la robe sable, en promenade dans le quartier sans se douter de la tournure qu'allait prendre leur petite virée.

Le couple a croisé la route d'un homme qui tenait en laisse une petite chienne au pelage noir. Une discussion s'est engagée entre eux, et le maître en question leur a expliqué qu'il n'était plus en mesure de la garder. Sam n'en a pas révélé la raison. Quoi qu'il en soit, il a demandé à cette dernière et à son compagnon s'ils voulaient l'accueillir et lui offrir la vie heureuse qu'elle mérite. Ils ont accepté.

« Nous n'avons pas pu dire non »

Partis de la maison avec un seul chien, ils y sont rentrés avec 2. La première chose qu'ils ont faite à leur arrivée a été de donner un bain à Chiquita, qui en avait bien besoin. La chienne a été d'une douceur exceptionnelle pendant qu'ils l'ont lavée et séchée.

La chienne a ensuite droit à un bon repas et une gamelle d'eau fraîche, avant d'être installée sur son couchage pour passer sa toute première nuit dans son nouveau foyer.

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« Je n'arrive toujours pas à croire que c'est arrivé. Nous sommes partis faire notre promenade du soir avec notre Labrador sable… Et, d'une manière ou d'une autre, nous sommes rentrés avec un autre chien. Un homme nous a demandé si nous pouvions lui offrir un meilleur foyer, et nous n'avons pas pu dire non. Voici Chiquita. Suivez son parcours de sauvetage », peut-on lire en légende de la vidéo en question, que relaie Parade Pets et que voici :

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L'histoire de Chiquita est aussi émouvante qu'inhabituelle, et le geste de Sam et de son compagnon force le respect. En acceptant d'offrir immédiatement un nouveau foyer à cette petite chienne, ils lui ont évité une situation particulièrement difficile.

Pour autant, ce type d'adoption reste une exception. Dans la plupart des cas, accueillir un chien ne devrait jamais être une décision prise dans la précipitation ou sous le seul coup de l'émotion. Un animal a besoin de temps, d'attention, d'éducation et de soins pendant de nombreuses années.

Prendre le temps d'évaluer son mode de vie, son budget et les besoins spécifiques du chien permet de partir sur des bases solides et de limiter les risques d'un abandon ultérieur. Une adoption réfléchie est le meilleur gage d'une vie heureuse, aussi bien pour l'animal que pour sa famille.