Pourquoi les pattes de votre chien sentent-elles la chips ou le maïs grillé ?

Avez-vous déjà senti une odeur rappelant le pop-corn, les chips ou encore le maïs grillé qui se dégage des pattes de votre chien ? Aussi étrange que cela puisse paraître, ce phénomène est généralement normal. Ce parfum caractéristique est lié à la présence naturelle de bactéries sur les coussinets. On vous donne plus de détails dans cet article…

Les coussinets de votre chien sont en contact permanent avec le sol et constituent un environnement idéal pour le développement de certaines bactéries et levures naturellement présentes sur leur peau. Parmi elles, des micro-organismes comme Pseudomonas ou Proteus produisent des composés odorants dont le parfum rappelle étonnamment celui du maïs grillé, du pop-corn ou des chips.

Cette odeur est souvent plus perceptible au niveau des pattes que sur le reste du corps, car votre toutou transpire principalement par les coussinets. Cela crée un milieu légèrement humide et favorable à ces bactéries.

Tant que votre fidèle compagnon ne présente aucun autre symptôme, cette odeur n'est donc pas le signe d'un problème de santé et s’avère normale.

Quand l'odeur de ses pattes devient-elle un signal d'alerte ?

Même si l'odeur de « pop-corn » est généralement sans gravité, certains changements doivent vous alerter. Si elle devient soudainement très forte, désagréable ou nauséabonde, il peut s'agir d'une infection bactérienne ou fongique.

D'autres signes méritent également une consultation vétérinaire :

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Des rougeurs ou un gonflement entre les doigts.

Des démangeaisons importantes.

Un léchage excessif des pattes.

Des plaies ou des croûtes.

Une boiterie ou une sensibilité inhabituelle.

Lors de votre visite, le professionnel identifiera l'origine du problème et mettra en place un traitement adapté, si nécessaire.

Évitez également d'utiliser des produits désinfectants ou parfumés sans avis vétérinaire. Ils risqueraient d'irriter la peau et de perturber l'équilibre naturel de sa flore cutanée.

Le conseil de Woopets : comment entretenir les coussinets de votre chien ?

Quelques gestes simples permettent de préserver la santé de ses coussinets tout en limitant les odeurs excessives.

Après une promenade, surtout par temps humide ou boueux, nous vous invitons à nettoyer délicatement ses pattes avec un chiffon propre et légèrement humidifié. Séchez-les ensuite, sans négliger la zone entre les doigts.

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De plus, nous vous recommandons d’inspecter régulièrement ses coussinets pour vérifier l'absence de corps étrangers, de fissures ou de blessures. En période de fortes chaleurs ou de grand froid, l'application d'un baume spécialement conçu pour les coussinets des toutous peut également aider à maintenir leur souplesse. N’hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire.

Enfin, veillez à ce que les poils situés entre les doigts restent propres et ne retiennent pas excessivement l'humidité.