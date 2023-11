La boiterie d'un chien disparaît comme par magie quand lui et sa maîtresse prennent la bonne direction (vidéo)

Raylan n’est pas un chien tout à fait comme les autres. Sa particularité, c’est qu’il adore endosser le rôle de père de substitution pour les chatons en détresse. Lui-même abandonné, il a été recueilli et adopté par Laura Tindal, qui est mère d’accueil bénévole pour jeunes félins.

Chaque fois qu’elle prend en charge un ou plusieurs de ces créatures, Raylan se fait un plaisir de les placer sous sa protection pour les réconforter et les aider à grandir dans des conditions optimales, avant de les voir partir chez leurs familles pour toujours.

Nous avons d’ailleurs déjà parlé de lui à plusieurs reprises, notamment lorsqu’il a « adopté » Ron et Hermione.

Ils sont plus de 125 000 abonnés à suivre les aventures de Raylan sur le compte Instagram qui lui est consacré. Récemment, le canidé s’est signalé non pas par son activité de papa poule pour jeunes minets, mais dans un registre tout à fait différent et plutôt comique.

Dans une vidéo postée le 20 octobre et relayée par Hindustan Times, on le voit boiter lors d’une promenade. On est en droit de s’inquiéter pour cet adorable chien, mais lorsqu’on découvre ce qui se passe vraiment, on passe de la préoccupation au soulagement et même au rire.



Le chien aux 2 visages

Sa maîtresse explique, en effet, que quand la balade ne lui convient pas, notamment lorsqu’il pleut ou quand l’itinéraire n’est pas conforme à ses envies, Raylan se met à boiter.

Laura Tindal décide alors de changer de direction ou de faire demi-tour, et là, comme par enchantement, la boiterie disparaît aussitôt. Raylan retrouve son énergie et marche en sautillant et en tirant sur la laisse.

Bien sûr, Raylan n’est plus tout jeune et n’a plus sa mobilité d’antan. Sa propriétaire précise d’ailleurs qu’il souffre d’arthrite. Elle ajoute néanmoins que le problème est assez bien géré grâce aux traitements et aux compléments alimentaires qu’il reçoit. « 95 % du temps, on pourrait penser qu'il est un chien beaucoup plus jeune et sans problème de santé », dit-elle à ce propos.

Décidément, ce brave Raylan ne cessera jamais de nous surprendre…