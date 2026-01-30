Effrayée après son abandon, une chienne avec des croûtes sur le corps exprime sa reconnaissance envers ses sauveurs et redécouvre les câlins

Alors qu’ils nourrissaient une colonie de chats libres près d’un magasin de pneus dans le comté d’Orange, en Californie (États-Unis), 2 bénévoles ont croisé le regard désespéré d’une chienne se tenant à proximité. L’animal, triste et apeuré, avait été abandonné sur les lieux.

Arturo Flores et Lou Dora, 2 bénévoles au grand cœur, nourrissaient des chats libres, lorsqu’ils ont aperçu une tête qui leur était inconnue. Cachée dans un coin, une chienne stressée et effrayée attendait seule.

« L’homme qui travaillait au magasin de pneus a dit qu’une voiture s’était arrêtée et l’avait abandonnée », explique Suzette Hall, fondatrice de l’association Logan’s Legacy Dog Rescue, sur Facebook. Depuis son abandon, la pauvre boule de poils n’avait pas bougé de sa place.

© Suzette Hall

« Le coin où elle s'est réfugiée après avoir été jetée d'une voiture était probablement le seul endroit herbeux de la ville, poursuit Suzette, elle était si docile, mais si effrayée. »

En effet, ce petit carré d’herbe protégeait ses pattes de la chaleur du bitume. De plus, c’était l’un des rares espaces ombragé, où le soleil ne l’accablait pas.

© Suzette Hall

Une chienne douce et reconnaissante

Après avoir été alertée par les 2 bénévoles, Suzette a volé au secours de la laissée-pour-compte. À la suite de son sauvetage, la chienne – nommée Bean – a été emmenée chez le vétérinaire. Des croûtes sur ses pattes et ses oreilles indiquaient qu’elle avait dû se débrouiller seule pendant un certain temps, rapporte un article paru dans les colonnes de The Dodo.

© Suzette Hall

Grâce aux nombreux soins reçus et à la gentillesse de ses sauveurs, la rescapée a commencé à se sentir beaucoup mieux. Puis, sa bienfaitrice l’a placée dans une famille d’accueil aimante et dévouée.

Loin des dangers de la rue et de la chaleur accablante, Bean pouvait enfin se détendre complètement. « Elle adore les câlins, elle est si douce et reconnaissante », déclare Suzette Hall.

A lire aussi : Un chiot tremblant et fébrile trouve du réconfort, ainsi que de la force, auprès d’un chat

© Suzette Hall

Choyée par ses parents d’accueil, la chienne a renoué avec l’espoir. Elle savoure pleinement chaque geste d’affection, et sait qu’une merveilleuse famille d’adoption l’attend quelque part.