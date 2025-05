Pour son dernier repas, un chien mourant reçoit un steak préparé avec amour par les employés d’un restaurant plein de compassion

Lorsqu’il a appris qu’Iris, son Dogue Allemand adoré, était condamné, Hunter Metzger a décidé de lui offrir un dernier petit plaisir avant de lui dire adieu. En commandant un steak dans un restaurant de sa ville et en précisant qu’il s’agissait du dernier repas de son chien mourant, l’homme ne s’attendait pas à une telle réaction de la part des employés…

D’habitude, lorsque Kate Weston reçoit des « instructions spéciales » pour les commandes en ligne du restaurant où elle travaille à Ephrata en Pennsylvanie (États-Unis), on lui demande des petits pains et du beurre supplémentaires. Cette fois-ci, la demande était bien différente et elle lui a littéralement brisé le cœur.

Une demande poignante

Lorsque cette amoureuse des chiens a lu la note laissée par Hunter Metzger lorsqu’il a passé sa commande, elle a été particulièrement touchée : « Dernier repas pour notre chien. Prépare-le avec amour » était-il écrit en dessous de la commande d’un steak de 225 g.

© Kate Weston / Facebook

Kate ne pouvait pas imaginer perdre son propre chien bien-aimé. Elle a alors fait de son mieux pour offrir le meilleur dernier repas à ce pauvre toutou. « Nous avons simplement veillé à ce que le repas soit parfait », a déclaré Kate à Fox 8.

Sur le reçu placé dans le sac de la commande, la jeune femme et 3 de ses collègues du Texas Roadhouse ont écrit des messages de condoléances à la famille du toutou mourant et sur la boîte contenant le steak, ils ont écrit « Fait avec amour ». Ils ont ensuite attendu que Hunter Metzger vienne chercher sa commande pour lui témoigner leur sympathie de vive voix.

© Hunter Metzger

Un dernier repas émouvant

Lorsque Hunter est arrivé, il ne s’attendait certainement pas à autant de gentillesse. Kate et ses collègues lui ont dit combien ils étaient désolés pour sa perte et lui ont permis de parler un peu d’Iris, son Dogue Allemand de 8 ans et demi.

Hunter l’avait adoptée alors qu’elle n’avait que 8 mois et, déjà, tout le monde l’adorait. « Elle avait ces grandes oreilles douces et tombantes avec lesquelles tout le monde aimait jouer. Et une personnalité formidable, vraiment formidable. », a-t-il confié après sa disparition.

© Hunter Metzger

Après des années de bonheur, Iris a malheureusement commencé à avoir des problèmes respiratoires, ce qui s'est avéré être le symptôme d'une masse inopérable dans sa cavité nasale. En quelques semaines, l’état de la chienne s’est aggravé. « La fin était presque inévitable. », se souvient tristement son maître.

© Kate Weston / Facebook

Iris « a apprécié son dernier repas », a-t-il poursuivi. « Nous l'avons endormie ce soir-là. Le lendemain matin, en parcourant mes e-mails, j'ai vu qu'ils m'avaient également remboursé mon repas. Alors, non seulement ils ont pris le temps de mettre un petit mot et de présenter leurs condoléances, mais ils m'ont remboursé le repas, ce qui était absolument incroyable. »

Pour Kate et ses collègues, une telle compassion était tout à fait normale. « Un peu de gentillesse peut faire beaucoup de bien », ont-ils d’ailleurs conclu en toute modestie.