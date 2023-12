Un restaurant italien propose d’excellents plats minutieusement concoctés pour les chiens de ses clients

Au Fiuto, les clients sont rois, qu’ils soient sur 2 ou 4 pattes. Ce restaurant a mis en place un concept innovant en proposant un menu 100 % dédié aux chiens. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces derniers n’ont rien à envier aux humains. Cuisine raffinée, gourmande et diététique, tout y est pour satisfaire leurs papilles.

Émincé de poulet accompagné de sa purée, merlu au risotto ou encore veggie bowl, le Fiuto a de quoi faire saliver. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ces quelques plats alléchants sont destinés aux chiens. Lesquels ont leur propre menu dans ce restaurant de Rome (Italie).

Pour 8 à 20 euros, ceux-ci peuvent profiter d’un repas digne des meilleurs en compagnie de leur propriétaire. Avec une lumière tamisée, des paravents pour les séparer de leurs congénères et une agréable musique d’ambiance, l’expérience est particulièrement plaisante.

@fiutorestaurant / Instagram

Des recettes respectant les besoins des animaux

Elle l’est d’autant plus à l’arrivée des plats. Ils ont été conçus avec attention par les restaurateurs : « Le menu a été étudié avec une nutritionniste vétérinaire avec laquelle nous avons déterminé les ingrédients en tenant compte de leurs allergies » expliquait le cuisinier Luca Grammatico à Ouest France, ajoutant qu'il n'y avait ni huile, ni sel, ni épices dans les plats.

Le fond est soigné, mais aussi la forme. Les repas sont joliment dressés lorsqu’ils arrivent à table, en dôme et même en forme d’os.

Une initiative très appréciée

Avec un tel service, nos amis les toutous passent un moment de qualité sur place. Les maîtres sont ravis de pouvoir emmener leur animal au restaurant, mais également qu’il soit chouchouté tel un client à part entière.

Les humains sont toujours plus nombreux à considérer leur boule de poils comme un membre de la famille. Le concept de Fiuto rencontre donc un franc succès : « Franchement, on ne s’attendait pas à ce boom. Nous sommes évidemment super contents et surtout ravis de pouvoir offrir cette expérience à nos amis à 4 pattes » confiait Marco Turano, cofondateur.

