Pour sauver la vie de son meilleur ami canin, une chienne n’hésite pas à affronter 2 ours

La loyauté de Marion envers son congénère, Bruno, n’est définitivement plus à prouver. Elle appréciait passer du temps avec celui-ci, mais les propriétaires des quadrupèdes n’imaginaient pas à quel point son ami canin comptait pour elle. Elle n’a pas hésité à sortir les crocs quand cela a été nécessaire.

Depuis quelques semaines maintenant, plusieurs témoins ont signalé la présence d’ours dans les communes de Floride (États-Unis). Les vétérinaires soignent régulièrement des chiens victimes d’attaque, dont Marion, une femelle croisée Pitbull. Toutefois, ce qui différencie l’histoire de la chienne de celle des autres, c’est qu’elle a fait preuve d’un courage sans nom face aux animaux sauvages pour sauver son ami canin, Bruno.

Ce dernier, un chien noir de petite taille, vient fréquemment jouer avec Marion. Les propriétaires des toutous sont effectivement amies, comme l’a indiqué Newsweek . Alors, comme à leur habitude, ils se sont retrouvés dans le jardin pour s’amuser ensemble une journée d’été, jusqu’à ce que Bruno se mette à aboyer.

Un combat titanesque

Le petit chien a vu 2 ours s’approcher dangereusement de lui, et a bien fait de s’inquiéter. L’un des grands mammifères l’a chargé, ce qui a tout de suite fait réagir Marion. Elle n’a pas hésité à s’interposer entre son ami et l’assaillant, et ne s’est pas laissé faire malgré les blessures que lui infligeait ce dernier : « Marion a immédiatement couru à sa défense, affrontant 2 ours. L'un d'eux l'a attaquée, la plaquant au sol et la mordant au cou et au visage », témoignait Claire Samford, membre d’une clinique vétérinaire d’urgence à Niceville.

Par chance et avec beaucoup de détermination, Marion est parvenue à s’extirper des griffes de l’ours. Elle n’est toutefois pas sortie indemne de cette attaque et a été emmenée aux urgences vétérinaires. Sur place, les soignants ont constaté que son pronostic vital n’était pas engagé. Elle s’est d’ailleurs rapidement rétablie : « Les blessures de Marion sont déjà refermées et guérissent bien. Elle était de retour à la normale dès le lendemain, comme si de rien n'était », témoignait sa propriétaire.

Marion n’en a peut-être pas conscience, mais elle est une héroïne aux yeux de nombreuses personnes. Sa loyauté envers Bruno a été saluée par les internautes. Le petit chien noir a d’ailleurs lui aussi survécu à l’incident et est en convalescence.