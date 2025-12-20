« Ils déménageaient et ne pouvaient pas le garder », ce chien abandonné reprend confiance en l'avenir grâce à ses bienfaiteurs (vidéo)

Doyle fait partie de ces animaux abandonnés à la suite d’un déménagement. Son ancienne famille l’a abandonné au refuge dans l’espoir qu’il trouve un foyer aimant pour la vie. Après avoir bénéficié d’une séance de toilettage, le chien a été placé en famille d’accueil où il attend sa seconde chance.

Les bénévoles et les agents animaliers entendent toutes sortes de raisons de la bouche des personnes qui abandonnent leurs fidèles compagnons. Parfois, un simple changement de situation les conduit à s’en séparer.

À Los Angeles, l’équipe de l’association A Purposeful Rescue a récemment pris en charge un chien de 4 ans nommé Doyle, qui a été déposé au refuge avec une note. « Ils déménageaient et ne pouvaient pas le garder », explique Hillary Rosen, la fondatrice de l’organisme. Le contenu du mot l’avait profondément bouleversée, rapporte Newsweek.

« Un chien vraiment formidable »

Dans cette petite lettre, les membres de l’association ont appris que Doyle « n’aimait pas qu’on crie » et que c’est « un chien vraiment formidable », qui « n’a jamais côtoyé d’autres chiens et n’est jamais sorti » [il n’a jamais été promené, et n’a connu que le jardin]. Ses anciens propriétaires ont conclu la note avec ces mots : « Trouvez-lui un bon foyer. S’il vous plaît, ne l’euthanasiez pas. »

© A Purposeful Rescue / Instagram

Pour Hillary Rosen, « c'est dur de voir partir un chien que vous avez connu et aimé pendant ses 4 années de vie ». Celle-ci précise que Doyle « a été castré, a bénéficié d’une séance de toilettage bien méritée et qu’il vit maintenant dans un foyer d’accueil ».

La prochaine étape importante ? Offrir au toutou une seconde chance dans la vie. Hillary se dit confiante quant à son avenir. « Doyle est très sociable avec tout le monde, déclare-t-elle, il pourrait vivre dans une maison avec des enfants et d’autres chiens. »

Doyle est tombé sur les bonnes personnes

Sur son compte Instagram, l’association a partagé plusieurs vidéos pour présenter Doyle. De nombreuses personnes ont exprimé leur soutien, et espèrent que son rêve se réalisera. « Tu es tombé sur des gens au cœur si pur, petit bonhomme », écrit une utilisatrice du réseau social. « Doyle est tellement beau », commente un autre internaute.

Choyé par ses bienfaiteurs, le chien n’a plus à s’en faire pour son avenir. Grâce à cette association dévouée, il vivra le meilleur !