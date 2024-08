Une mère de famille attaquée par des ours doit sa survie au courage et aux aboiements de sa chienne

Au Canada, une jeune femme qui courait dans les bois avec sa chienne a bien cru vivre ses derniers instants après avoir été attaquée par un ours en colère. Alors que ce dernier était sur le point de revenir à la charge après une première agression, son amie à 4 pattes lui a sauvé la vie.

Vanessa Chaput, 24 ans, habite Haines Junction dans le territoire canadien du Yukon. Le soir du 30 juin 2024, elle effectuait son jogging habituel avec sa chienne Berger Allemand appelée Luna quand une famille d’ours a surgi de derrière les arbres.

La maman d’une enfant de 2 ans dit avoir repéré le grand mâle, qui était sur le point de l’attaquer, en premier. Elle a ensuite vu « 2 autres ours plus petits à environ 3 mètres de moi », raconte-t-elle à Today. La jeune femme ajoute qu’un 4e plantigrade, encore plus petit, se trouvait derrière elle, mais elle ne l’a aperçu qu’ultérieurement et il est resté à distance.

Vanessa Chaput s’est mise à reculer tout en tirant sur la laisse de sa chienne, car cette dernière était déjà en mode défense. Luna a l’habitude d’aboyer quand elle se rend compte que des ours errent autour de la maison et ses aboiements suffisent généralement à les éloigner.



Vanessa Chaput / Today

Elle était déterminée à protéger sa maîtresse et a réussi à lui échapper pour se lancer à la poursuite des 2 jeunes grizzlis. Le plus imposant en a profité pour s’en prendre à Vanessa Chaput, qui a vainement tenté de se réfugier derrière un arbre.

« J’avais la tête dans sa gueule et j’ai fini par terre, relate-t-elle. Je me sentais comme une poupée de chiffon et ne je ne pouvais rien y faire. Je sentais l’adrénaline monter… Il y avait une pression insensée ».

L’ours a planté ses griffes dans sa peau, près de sa colonne vertébrale. Il l’a également blessée aux cuisses et lui a mordu le bras. Malgré tout, Vanessa Chaput a trouvé le courage de résister à son assaillant en songeant à sa famille. « Je ne suis pas prête à laisser ma fille et mon mari », se souvient-elle avoir pensé à ce moment-là.

« Ses aboiements m’ont sauvé la vie »

L’ours a interrompu son attaque, probablement à cause de la pince à cheveux de Vanessa Chaput s’étant retrouvée dans sa gueule ou du bruit produit par le craquement des branches. Il est toutefois revenu à la charge et, malgré sa « tolérance à la douleur assez élevée », la maîtresse de Luna sentait qu’elle n’était plus en mesure de repousser son féroce adversaire.

Par chance, les cris de Luna, qui avait fini de chasser les 2 autres ours, se sont à nouveau fait entendre et ont fait fuir le gros mâle juste à temps. « Ses aboiements m’ont sauvé la vie », assure Vanessa Chaput qui a aussitôt appelé son mari Dave Leegstra et les secours.

Elle a passé 10 jours à l’hôpital, où elle a reçu une trentaine de points de suture à la tête, au dos, à l’oreille et au bras, où elle porte également un plâtre à cause d’une fracture. Elle ajoute avoir perdu du sang, mais n’a pas eu besoin de transfusion.

Dave Leegstra / Today

Vanessa Chaput a donc pu rentrer à la maison auprès des siens et elle le doit en grande partie à la brave Luna.