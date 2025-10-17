Un père d’accueil promet à son protégé abandonné de nombreuses fois qu’il va passer la plus belle journée possible (vidéo)
De nombreux chiens attendent leur tour au refuge, y compris des boules de poils au caractère adorable. Lorsque ce Pitbull a pu souffler un peu à l’occasion d’une journée en extérieur avec son père d’accueil, l’espoir est revenu. C’est une belle leçon qu’il nous inculque, et qui nous montre à quel point les familles d’accueil peuvent avoir un rôle déterminant.
La vie de ce Pitbull n’a pas été un long fleuve tranquille. Dernièrement, avec l’intervention d’une association, les nouvelles sont meilleures et les événements positifs ne font que se multiplier. Aidé par un père d’accueil aux petits soins, le chien va de mieux en mieux. La promesse du bénévole l’ayant en charge était de lui offrir « de passer le meilleur jour de sa vie » en dit long sur la gentillesse de ce papa protecteur.
Lui offrir de « passer une belle journée »
L’intention peut paraître toute simple, mais elle est en réalité très importante et même déterminante dans la vie d’un chien. PetHelpful, qui a repartagé la vidéo de la journée, est revenu sur les étapes de cette fabuleuse expérience.
Métro, rencontres : une journée sous le signe de la nouveauté
Le Pitbull a vécu de merveilleuses aventures durant cette journée, mais a aussi découvert de nouveaux éléments, tels que le métro. Le bénévole détaillait en légende de sa vidéo, prenant la place de son protégé :« J’ai pris le métro et je me suis fait un nouveau meilleur ami qui mesure environ trois fois ma taille ».
La journée a été intense pour le chien qui s’est beaucoup dépensé avec son nouvel ami, passant des transports, au parc. Le retour en métro, dans son sac de transport, a été une longue sieste, attestant de la richesse et de l’intensité de la journée venant de se dérouler.
@4evertails
Day 3 and I’m already a city boy. I rode the subway, conquered the metra, and even made a new best friend who’s about three times my size. We wrestled, we ran, and then I crashed. I was out cold on the train, snoring while strangers laughed. My secret weapon? The gym bag. Forget cars, forget kennels — carry me like your lunch and I’ll curl up happy. I’ll even climb in when we’re not going anywhere, just to snooze. City adventures, big friends, bag naps. Foster life looks good on me. Available @Chicago Canine Rescue #adoptdontshop #fosterdog #pittiemix
« S’il vous plait, gardez-le »
Les internautes ont été très réceptifs aux images publiées. Certains ont tout de suite présager ce que l’on appelle un « échec d’adoption », qui consiste pour une famille d’accueil à adopter définitivement celui qu’elle devait garder temporairement. Pour l’heure, le bénévole en charge du Pitbull ne semble pas avoir pris sa décision, mais il est fortement encouragé par les internautes.
Par ailleurs, ils soutiennent unanimement la démarche et participent à la visibilité de ce chien qui est toujours à la recherche de sa future famille aux côtés du Chicago Animal Rescue.
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
