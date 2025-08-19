L'amour frappe à la porte d'un refuge pour une chienne en pleine séance photo censée l'aider à rebondir

Alors qu’un photographe immortalisait le regard attendrissant d’une chienne en attente d’adoption, un événement inattendu est venu interrompre la séance. Une surprise porteuse d’espoir, qui marquera un tournant dans la vie de l’animal et de ses futurs humains.

Scott Corbett est photographe et fondateur de 4EverTails, une organisation qui aide les chiens des refuges à trouver des familles, notamment via des shootings photo.

Récemment, il était justement en pleine séance de prises de vues avec une chienne de 2 ans appelée Sandstorm, dans la cour du refuge One Tail At A Time de Chicago (Etats-Unis), quand on a demandé cette dernière à la réception. C'était toutefois pour une très bonne raison ; on lui a trouvé des adoptants.



Scott Corbett / 4EverTails

Scott Corbett était surpris. Il n'avait jamais été interrompu en plein shooting pour un motif aussi réjouissant. "J'étais choqué, mais excité", confie-t-il à The Dodo .

Sandstorm avait été sauvée de l'errance par One Tail At A Time. Elle avait très probablement été abandonnée après avoir servi à la reproduction. “C'est la chienne la plus douce et la plus affectueuse. Elle est très calme et détendue”, dit d'elle Alli Rooney, responsable marketing chez l’association.



Scott Corbett / 4EverTails

Kristin McCoy, l’adoptante, suivait l'histoire de Sandstorm depuis des semaines. Elle pensait constamment à elle. Elle était d’autant plus déterminée à faire de cette chienne le nouveau membre de sa famille qu’elle constituait, à ses yeux, la parfaite combinaison de ses 2 précédents chiens, qui ne sont malheureusement plus de ce monde.

Elle et son mari avaient bien failli l’adopter par le passé, mais quelqu’un d’autre les avait devancés. “Nous étions tristes. Je dois admettre que j’avais un peu pleuré”, raconte Kristin McCoy.

L’ancien propriétaire de Sandstorm avaient néanmoins décidé de la ramener au refuge au bout de 24 heures, d’où la décision des bénévoles de faire appel aux services de Scott Corbett pour l’aider à rebondir.

“Ils continuent à vivre à travers Sandstorm”

Dès que Kristin McCoy a constaté le retour de la fiche de la chienne sur le site de One Tail At A Time, elle et son conjoint se sont rendus sur place pour la rencontrer. Cette fois-ci, il n’ont pas raté l’aubaine.

Il leur restait à voir la réaction de leur autre chienne, Sinna. Fort heureusement, celle-ci et Sandstorm se sont vite entendues et se sont même mises à jouer ensemble.



Scott Corbett / 4EverTails

Hélas, 2 jours après, Sinna est décédée, ayant succombé à un anévrisme. “C'était totalement inattendu, dit Kristin McCoy. Nous étions – et sommes toujours – profondément bouleversés.”

Dans son deuil, le couple est réconforté par la présence de Sandstorm. “D'une certaine manière, les 3 continuent de vivre à travers [Sandstorm] qui est, bien sûr, unique“, indique sa nouvelle maîtresse.

Sandstorm s’appelle désormais Echo. Elle couvre ses propriétaires d’affection et dort même dans leur lit.

A lire aussi : Ce chat livré à lui-même ne supportait plus la présence humaine, mais l’amitié d’un autre chat a changé sa vision de la vie



Kristin McCoy