Pour rééduquer des chiens dits difficiles, cet homme leur enseigne le surf !

Un surfeur professionnel australien sauve les chiens abandonnés pour leur caractère difficile, en les faisant monter avec lui sur sa planche de surf.

Chris de Aboitiz est un ancien champion sur surf. Résidant en Australie, il dompte les vagues des plages australiennes en compagnie de ses 4 chiens, et ce, depuis une dizaine d’années. Ses chiens s’appellent Murphy, Max, Millie et Rama. Aboitiz les a sauvés de la rue et aujourd’hui, ils adorent faire du surf avec leur propriétaire.

Désormais éducateur canin, Aboitiz et sa troupe sillonnent les mers d’Australie afin d’aider les chiens au caractère difficile et leurs maîtres à apprendre à communiquer. Il procède à cela en enseignant le surf aux chiens.

L’expérience du surfeur australien dans cette pratique singulière et généreuse compte est de l'ordre d'une dizaine d'années déjà. Le surfeur maîtrise son approche et affirme qu’elle a fait ses preuves, rapporte le Dodo. Il a récemment décidé d’élargir son champ d’action en se rendant à la côte est de l’Australie pour rééduquer les chiens dits « difficiles ». En compagnie de sa troupe canine, toujours.

« Les chiens raffolent de l’eau », affirme Aboitiz.

Aboitiz explique que cette méthode est très appréciée des chiens, car elle les amuse beaucoup. C’est donc une approche éducative qui passe par les loisirs. Par ailleurs, apprendre aux chiens à faire du surf ne serait pas si compliqué, déclare-t-il, puisqu’il n’y aurait pas besoin de plus que de leur apprendre les consignes de base : « assis » et « couché ».

Le coach recommande de les entraîner d’abord sur des eaux calmes afin de les habituer, avant de passer aux choses sérieuses.

A lire aussi : "Ces chiens ont fait des bêtises qu’ils ont tout l’air de regretter (vidéo)"

L’ancien champion de surf réussit là une grande opération de sauvetage puisque les chiens au caractère difficile sont très souvent délaissés par leurs maîtres qui n’arrivent plus à les gérer. Ces chiens se retrouvent à la rue ou euthanasiés. Aboitiz leur sauve la vie et leur redonne goût à celle-ci, en plus de les rééduquer grâce à la grande puissance thérapeutique de l’eau de mer.