Le souvenir d'un chien policier d'exception a marqué et accompagné les participants de la nouvelle édition de l'Iron Dog, un parcours d’obstacles d’élite

Chiens policiers et militaires n’ont pas ménagé leurs efforts en participant à la nouvelle édition d’Iron Dog, un parcours d’obstacles très exigeant et soutenant leur cause. L’évènement a, en effet, permis de récolter des dizaines de milliers de dollars pour financer l’acquisition de matériel de protection.

Même s’il n’était pas présent physiquement, le souvenir de Monte était dans tous les esprits lors de l’édition 2025 du parcours d’obstacles canin « Iron Dog », qui s’est tenue le jeudi 10 avril à Dickerson dans l’Etat du Maryland (Etats-Unis).

A commencer par celui de Phil Brower, membre de la police du comté de Montgomery et créateur de cette compétition. Lui et Monte avaient vécu et travaillé ensemble pendant des années. Le croisé Berger Belge Malinois / Berger Allemand était véritablement un chien policier d’exception. Son maître s’est littéralement fait tatouer ses cendres sur son bras après son décès survenu en décembre 2024. « Il est donc toujours avec moi », explique-t-il à WTOP.

Pour la première fois depuis sa création, Iron Dog a donc eu lieu sans Monte, mais ses congénères et leurs maîtres, servant au sein des forces de l’ordre et armées, ont parfaitement honoré sa mémoire en se surpassant sur le difficile parcours.

« Amusant pour les chiens, pénible pour les maîtres »

Difficile est d’ailleurs un faible mot pour décrire le circuit, que les participants ont parcouru sous de fortes rafales de vent. S’étendant sur 5 kilomètres, il comportait plans d’eau glacée, collines escarpées, pentes boueuses et toutes sortes d’embûches. Sur certaines sections, les maîtres-chiens devaient porter leurs compagnons canins.



Le parcours a entièrement été conçu par Phil Brower lui-même, qui souhaitait « rendre cela aussi amusant que possible pour les chiens et aussi pénible que possible pour les maîtres », dit-il.

« Tout ce qui s’y passe est lié à ce que vous pourriez rencontrer, à ce qu'un chien policier ou un chien militaire pourrait rencontrer lors d'un déploiement réel », poursuit Phil Brower.

L’épreuve terminée, les participants bipèdes et quadrupèdes étaient tous trempés et épuisés, mais heureux d’être allés au bout. Ils se sont ensuite retrouvés sous les tentes pour déjeuner dans une ambiance conviviale.



30 000 dollars pour améliorer la sécurité des chiens de travail

Phil Brower a créé Iron Dog pour permettre aux binômes de s’amuser, mais aussi pour soutenir une bonne cause en organisant une collecte de fonds au profit du Spike’s K-9 Fund. Ce fonds solidaire vient en aide aux chiens militaires et policiers en leur fournissant des équipements de protection, notamment des gilets pare-balles.

L’initiative connaît un succès grandissant. « La première année […], nous avons récolté environ 5 000 $, indique Phil Brower. L’an dernier, nous avons récolté 15 000 $, et cette année, nous devrions atteindre environ 30 000 $ ».

Monte en aurait été très fier, lui qui était aussi calme et adorable en famille que redoutable et déterminé au travail. Il avait, en effet, cette capacité extraordinaire à passer très facilement d’un mode à l’autre. Son maître endeuillé dit qu’il avait « un interrupteur ».

Le successeur de Monte auprès de Phil Brower s’appelle Bud. Il a d’ailleurs pris part à l’Iron Dog hier, tout comme son autre chien Balou qui était guidé par sa fille Katelyn, 13 ans.

