Attaquée par une meute de chiens errants, cette chienne avec 30 points de suture n'a jamais perdu sa gentillesse et sa douceur (vidéo)

En Thaïlande, un sauveteur d’animaux connu sous le nom de Niall Harbison a récemment porté secours à une chienne attaquée par une meute. La boule de poils, qui s’en est sortie avec une trentaine de points de suture, n’a jamais perdu de sa gentillesse et de sa douceur, malgré l’épreuve terrible qu’elle a subie. Désormais en sécurité, elle se rétablit doucement aux côtés de ses anges gardiens.

Grâce à son association Happy Doggo, située en Thaïlande, Niall Harbison sauve de nombreux chiens errants. Comme le rapporte Parade Pets, l’homme au grand cœur a récemment déployé ses ailes pour secourir Velvet, une pauvre va-nu-pattes attaquée par une meute de chiens errants.

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, cet ange pour les animaux en détresse a partagé avec émotion l’histoire de son adorable protégée. Cette dernière a été trouvée gisante sur le sol, couverte de plaies et gémissante.

© Happy Doggo

Une promesse d’une grande douceur

« Nous l'avons emmenée d'urgence… et elle a reçu des soins, explique Niall Harbison, elle a eu besoin de plus de 30 points de suture, d’un nettoyage approfondi des plaies et d’une nuit blanche pour l’équipe médicale. Nous avons également constaté qu’elle était couverte de tiques et de puces qui lui dévoraient la peau. »

C’est à ce moment-là que Niall a décidé de l’appeler Velvet, qui se traduit par « velours » en français. « À cause de l’état rugueux et abîmé de sa peau, je l’ai surnommée Velvet, précise-t-il sur Instagram, parce qu’un jour prochain, lui chuchotai-je dans le camion, sa peau sera douce comme du velours. »

Après avoir reçu tous les soins nécessaires, la chienne se rétablit doucement chez Happy Doggo. « C’est l’âme la plus douce et la plus gentille que vous puissiez rencontrer, confie son bienfaiteur, l’idée qu’elle ait été attaquée et déchiquetée nous brise le cœur. Mais la douce Velvet est désormais en sécurité. »

© Happy Doggo

L’importance des associations de protection animale

Bien que les premières images de la vidéo nous fassent mal, elle permet de montrer le quotidien des bénévoles engagés pour la protection animale. Chaque jour, des animaux en détresse victimes d’attaques, d’abandon ou encore de maltraitance sont sauvés à travers le monde par des personnes au grand cœur comme Niall Harbison et son équipe dévouée.

La réalité du terrain est souvent difficile à regarder, mais savoir que des bénévoles consacrent leur temps libre aux sauvetages d’animaux dans le besoin et leur offrent un nouveau départ dans la vie nous met du baume au cœur.