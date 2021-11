Pour faire face au problème des déjections canines sur la voie publique, l'exemple belge des canisites ?

Photo d'illustration

A Charleroi, la propreté de la ville et le problème des déjections canines étaient à l’ordre du jour lors du dernier conseil communal. Les élus ont dressé un état de lieux et étudié les différentes possibilités d’amélioration, dont la multiplication des toilettes pour chien et les actions de sensibilisation.

Tout propriétaire canin responsable est soucieux du bien-être d’autrui autant que de celui de son chien. Ainsi, ramasser les déjections de son ami à 4 pattes lors de ses promenades fait partie des réflexes à avoir pour préserver la propreté des rues, parcs et autres lieux partagés. Autrement, ces endroits deviennent insalubres et menacent la santé des autres animaux, des enfants et de tous ceux qui les fréquentent.

Un sujet qui a été abordé lors du dernier conseil communal de Charleroi, comme le rapporte le média belge DH ce vendredi 5 novembre. La commune wallonne n’est pas épargnée par ce problème, comme l’a rappelé le conseiller municipal Nicolas Tzanetatos, qui évoque des parcs « minés de déjections canines ». Mais plus que la répression de ces incivilités – qui est difficile à appliquer du reste - il propose de mettre l’accent sur les solutions proposées aux maîtres : étoffer le réseau de canisites et de distributeurs de sacs de ramassage, et revoir leur aménagement.

Multiplier les canisites et améliorer leur aménagement

Les canisites, ce sont ces « toilettes pour chien », des espaces spécifiquement conçus pour permettre aux canidés d’y faire leurs besoins. Ils se présentent le plus souvent sous forme d’enclos et sont installés dans les parcs ou d’autres lieux susceptibles d’être utilisés par les chiens. 63 de ces dispositifs ont été mis en place à Charleroi, mais seuls 40 sont réellement disponibles actuellement.

La commune a donc besoin de plus de canisites, mais aussi d’une meilleure organisation de ces espaces. Cela concerne aussi bien leur localisation (le plus loin possible des riverains pour leur en épargner les désagréments) que leur entretien et l’aspect pratique : éclairage, dimensions du canisite…

Au sujet des distributeurs de sacs, le conseil communal a été l’occasion de rappeler la nécessité d’en améliorer l’approvisionnement, beaucoup parmi ces installations étant souvent trop rapidement épuisées.



Image d'illustration

Sensibiliser les propriétaires canins

Les élus ont indiqué qu’un groupe de travail se penche sur ces questions depuis 2020, mais que sa progression a été retardée par la pandémie de Covid-19. Les résultats de son analyse sont très attendus, car ils permettront de lancer les actions concrètes et les investissements permettant d’améliorer la situation.

Parallèlement, la commune de Charleroi projette de lancer une campagne de sensibilisation tant auprès des propriétaires de chiens que dans les écoles. Des amendes sont également prévues pour sanctionner les maîtres qui ne prennent pas la peine de ramasser les crottes de leurs compagnons à 4 pattes.