Intriguée par le comportement très inhabituel de son chien, cette jeune femme découvre une énorme fuite de gaz à son domicile

Chanell Bell vit à Philadelphie, en Pennsylvanie (États-Unis), avec son Husky Sibérien de 4 ans prénommé Kobe. Il y a plus d’un an, le canidé d’ordinaire très calme et sage, s’est mis à creuser frénétiquement un énorme trou dans le jardin, juste sous la clôture. Intriguée par ce comportement, la jeune femme a rapidement compris que quelque chose clochait… “Je fais confiance à son jugement surtout quand ce n'est pas son comportement typique, et il a généralement raison”, a-t-elle expliqué dans un entretien accordé à au média People. Chanell s’est alors souvenue qu’une fuite de gaz avait été détectée puis réparée à son domicile, quelques semaines seulement auparavant. Désormais équipée d’un “renifleur de gaz”, la jeune femme s’est empressée d’aller chercher l’appareil pour inspecter le trou creusé par son chien. Et ses craintes ont immédiatement été confirmées…

Des conséquences dévastatrices

Il y avait bien de nouveau une très grosse fuite de gaz dans son jardin ! Sans perdre une seconde, Chanell a quitté son domicile et contacté les autorités. Dépêchée en urgence, une équipe de techniciens s’est rendue sur place et a pu constater l’ampleur des dégâts. Les professionnels ont ainsi découvert que la fuite était en réalité multiple et concernait tout le quartier ! “On nous a dit que cela aurait pu avoir des effets graves sur la santé, comme des problèmes respiratoires, des lésions cérébrales et même la mort. Ils m'ont dit aussi que quelque chose d'aussi simple qu'un interrupteur allumé aurait pu provoquer une explosion !”, a ajouté Chanell Bell encore toute retournée.

Kobe, chien héros

En agissant de la sorte et en alertant son humaine, Kobe a ainsi sauvé de très nombreuses vies. Pendant 3 longues journées, les techniciens se sont attelés au remplacement des conduits vieillissants et défectueux. Selon Chanell, ils ont été “très impressionnés par Kobe et ont souligné à quel point il était un bon chien”, a conclu la jeune femme.