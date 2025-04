Un homme qui avait peur que sa chienne préférée ne l'oublie après 2 ans d'absence reçoit la meilleure réponse (vidéo)

On dit souvent que le chien est « le meilleur ami de l’Homme ». Compagnon fidèle, il apporte beaucoup de joie dans nos vies. Quand Tobias Johnson a dû quitter son foyer pour poursuivre des études à l’Université d’Oxford, en Angleterre, il a eu peur que la chienne de sa sœur ne l’oublie. Verdict 2 ans plus tard…

Tobias Johnson adorait passer du temps avec le chiot de sa sœur. Les 2 amis avaient l’habitude de jouer comme des petits fous ! Jusqu’au jour où le jeune homme a dû faire ses valises pour intégrer l’Université d’Oxford et y préparer un master.

Le duo ne s’est pas vu durant 2 longues années. À son retour, Tobias s’est demandé si sa partenaire de jeu préférée se souvenait encore de lui… Une vidéo, publiée sur le réseau social Instagram, a révélé leurs retrouvailles émouvantes.

© @tobiasjohnson_ / Instagram (capture d'écran)

La chienne ne l’a jamais oublié

Dans le clip relayé par le média Newsweek, on peut voir Tobias marcher dans le jardin comme si de rien n’était. La caméra est ensuite braquée sur la chienne qui sort en trombe de la maison, et le dépasse à toute vitesse, prête à saluer la personne se tenant derrière lui. Toutefois, la boule de poils s’arrête soudainement et après un reniflement rapide, reconnaît son ami !

L’animal explose alors de joie et ne cesse de sauter sur le jeune homme afin de le couvrir de baisers. Il remue la queue de manière frénétique, et ne peut cacher son excitation. Quant à Tobias, il ne peut s’empêcher de rire face à la réaction du toutou. Ce dernier ne pouvait pas lui offrir plus beau cadeau !

« Je n’arrive pas à croire qu’elle se souvienne de moi après si longtemps », déclare le jeune homme, ému par cet accueil chaleureux. Désormais, les 2 acolytes vont pouvoir reprendre leurs bonnes vieilles habitudes et s’amuser à en perdre haleine !

« Le chien sera toujours le meilleur ami de l’Homme »

Depuis sa mise en ligne, le clip a cumulé plus de 11 millions de vues et 523 000 mentions « j’aime ».

« Attends une minute, je te connais ! », écrit un internaute, qui s’imagine ce que pourrait penser la chienne. « Cette vidéo est tellement mignonne qu'elle me fait passer une bonne journée », confie une dénommée Zareen. « Voilà pourquoi le chien sera toujours le meilleur ami de l’Homme, quoi qu’il arrive », commente un autre utilisateur.

