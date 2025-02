Un chien longtemps incompris reste au refuge pendant 2 ans jusqu’à ce qu’une personne décide de l’accepter inconditionnellement

Le personnel du refuge de la Humane Society basé à Spartanburg (Caroline du Sud, États-Unis), a eu du mal à cerner Duggy pendant longtemps. Aujourd’hui, il a d’autant plus de peine à le laisser partir, car le croisé Pitbull a fait sa place dans le cœur de chaque membre. Heureusement, l’animal s’en va vers une nouvelle vie après avoir trouvé sa maison pour toujours et ses sauveteurs ne pouvaient pas être plus heureux pour lui.

Duggy, désormais âgé de 4 ans, est arrivé au refuge en juillet 2022. Quand les bienfaiteurs l’ont accueilli, ils ont fait face à un animal particulièrement introverti : « Il a été longtemps mal compris au refuge car il ne montre pas beaucoup d'émotions sur son visage et il était dans l'ensemble un chiot plutôt calme », écrivaient les membres du refuge dans un témoignage rapporté par The State.

Samie Pix

En route vers la confiance

Il a fallu du temps pour que Duggy s’ouvre aux humains qui l'entouraient. Ceux-ci ont fait preuve de patience et de bienveillance vis-à-vis de lui pour lui montrer qu’il était en sécurité et qu’il pouvait être lui-même. Le quadrupède a baissé sa garde et s’est doucement dévoilé : « Avec beaucoup d'amour et d'attention de la part du personnel et des bénévoles de SHS, Duggy a peu à peu appris qu'il pouvait donner de l’amour et être aimé », écrivait un porte-parole sur Facebook.

Pendant que Duggy ressentait les prémices du bonheur, un homme était à la recherche d’un toutou à aimer. Il s’est rendu au refuge et a fait la connaissance du quadrupède. Une connexion s’est faite entre les 2 et l’adoption de Duggy s’est organisée. Étonnamment, le canidé s’est rapidement dévoilé à son futur propriétaire. C’était comme s’il l’avait également choisi.

Spartanburg Humane Society / Facebook

Alors, comme une évidence, il a rejoint sa maison quelques jours plus tard. Une nouvelle qui a mis en joie les membres de l’organisation malgré la tristesse de quitter le chien : « Des larmes de bonheur ont été versées par tous aujourd'hui parce que Duggy, résident de longue date, a trouvé sa maison pour la vie », annonçait le refuge dans une publication du 4 février dernier. Nous lui souhaitons tout le bonheur du monde pour le restant de sa vie !