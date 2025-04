L'adieu émouvant à un chien aimé de sa famille et ayant eu droit à un dernier jour mémorable à Disneyland (vidéo)

Perdre son chien est une expérience extrêmement douloureuse. Surmonter une telle tragédie demande énormément de temps, et chacun vit le deuil à sa manière. Quand le décès est programmé, notamment parce que l’animal est souffrant et qu’il n’y a plus rien à faire pour le sauver, la famille peut éprouver un semblant de consolation en se disant qu’elle a la possibilité de profiter pleinement des derniers instants qu’il lui est donné de partager avec lui et de préparer son départ. Même si on ne peut jamais être vraiment prêt pour ce genre d’épreuve.

C’est précisément ce que les propriétaires d’un Golden Retriever appelé Bailey ont dû traverser. Le quadrupède était gravement malade, si bien qu’il avait été décidé de mettre fin à sa souffrance en l’aidant à partir pour un monde meilleur.

La famille ayant convenu d’une date avec le vétérinaire, elle voulait que le dernier jour de Bailey sur Terre soit empreint de joie. Ses humains ont ainsi eu l’idée de l’emmener à Disneyland. Pour eux, c’était la meilleure façon de faire en sorte que le chien boucle l’ultime chapitre de son existence sur une note joyeuse, en se sachant aimé et entouré jusqu’au bout. La magie de l’univers Disney devait y concourir, et c’est effectivement ce qui s’est produit.

On en a un bref aperçu dans la vidéo ci-dessous, postée sur le compte TikTok « @glowingmemorystore » où sont proposés des portraits lumineux d’animaux de compagnie façon Disney, et relayée par PetHelpful :

Une scène inoubliable

On y voit Bailey sagement assis et recevant les caresses de Jacques Sullivan, l’un des personnages de « Monstres et Cie ». Arrive ensuite un moment particulièrement poignant, celui où des larmes coulent sur la joue du chien.

Ce dernier donne ainsi l’impression de pleurer. Bien sûr, une telle interprétation de cette scène relèverait de l’anthropomorphisme. Les chiens ne pleurent pas comme nous, humains, en émettant des larmes. Ces dernières sont généralement produites par un réflexe physiologique et non pas par une émotion. Malgré tout, on ne peut s’empêcher d’être ému face à ces images.

@glowingmemorystore / TikTok

Bailey n’est, hélas, plus de ce monde, mais son souvenir est intact dans les cœurs et les esprits de tous ceux qui l’ont côtoyé.