Un grand chien abandonné dans la rue et terrifié entrevoit l'espoir grâce à des bénévoles dévoués

Négligé, puis expulsé par sa propre famille, Benji était complètement perdu et terrifié en se retrouvant livré à lui-même. Ce chien a toutefois eu la chance de tomber sur des personnes pleines de bienveillance et déterminées à lui offrir toute l’aide dont il avait besoin.

Mary Nakiso, bénévole au service des animaux en détresse, et Suzette Hall, fondatrice de l’organisation Logan’s Legacy 29, avaient déjà réalisé plus d’un sauvetage ensemble, dont celui des chiens errants Ollie, Jolene et Oscar.

Plus récemment, elles ont à nouveau joint leurs efforts pour venir en aide à un canidé de grande taille négligé par ses propriétaires qui venaient littéralement de le jeter dehors, rapportait The Dodo.



Suzette Hall / Facebook

C’est Mary Nakiso, alors qu’elle passait par l’une des rues du comté d’Orange en Californie, qui avait repéré l’animal au pelage épais et en mauvais état. Elle s’est arrêtée pour aller le voir, mais il était complètement terrifié et ne se laissait pas approcher.

« Après avoir été expulsé, il était tellement confus et il tournait en rond sur la route, raconte Suzette Hall, qui a été contactée par Mary Nakiso à son sujet. Le quadrupède a ensuite disparu.



Suzette Hall / Facebook

Les 2 bénévoles ont multiplié les appels à témoins sur les réseaux sociaux. Quelques heures plus tard, quelqu’un a dit l’avoir aperçu dans son quartier. A ce moment-là, Suzette Hall était prise dans un embouteillage et ne pouvait pas se rendre sur les lieux à temps. Elle a alors demandé à 3 de ses connaissances habitant près de l’endroit indiqué d’intervenir. « Quand ils sont arrivés, il courait trop vite pour eux. Ils ont alors attendu qu'il se calme », relate-t-elle.



Suzette Hall / Facebook

Le trio a finalement réussi à l’encercler dans un jardin avant de refermer le portail. Le chien était enfin en sécurité. « Mon cœur était si heureux. La peur et la terreur qu'il avait endurées étaient terminées », se réjouit Suzette Hall.



Suzette Hall / Facebook

« Benji est un véritable miracle »

Ses bienfaiteurs ont décidé de l’appeler Benji. Ils l’ont emmené à la clinique vétérinaire où il a été examiné et débarrassé de tous ces poils emmêlés qui l’encombraient. Après cette séance de toilettage intensif, il se sentait nettement mieux.

A lire aussi : 2 femmes tirent une grande leçon de vie en rencontrant un chien âgé sur une plage (vidéo)



Suzette Hall / Facebook

Castré et soigné, Benji passera encore quelques jours à la clinique avant de rejoindre sa famille d’accueil, qui sera son tremplin vers sa nouvelle vie loin de la rue, de la peur et du besoin.

« Benji est le chien le plus doux et le plus affectueux que j'ai jamais rencontré. Il est un véritable miracle », conclut Suzette Hall.