« Nous sommes époustouflés », ils adoptent une 2e chienne errante sans savoir qu’ils réunissaient 2 sœurs

Sheri et Dave Hogue, passionnés de Labradors et engagés dans le sauvetage de chiens en détresse, ont récemment vécu une expérience incroyable : en accueillant 2 femelles Labradors abandonnées, ils ont découvert que ces 2 boules de poils, séparées depuis longtemps, étaient en réalité sœurs !

Passionnés de Labradors depuis toujours, Sheri et Dave Hogue s’engagent activement en accueillant des chiens dans le besoin en famille d’accueil. Récemment, cette belle mission a réservé à ce couple de Memphis (Tennessee, États-Unis) une incroyable surprise.

Un sauvetage qui redonne espoir à 2 chiennes abandonnées

En juillet 2024, Kathy Martin, de Lucky Lab Rescue and Adoption, a contacté les Hogue pour leur demander d’accueillir une chienne errante du Kentucky, qui lui rappelait leur chère Bella, décédée. Émus par sa photo, Sheri et Dave ont immédiatement accepté et ont organisé son transport.

© Sheri Hogue

« Elle était complètement anéantie, un véritable désastre émotionnel », a déclaré Sheri Hogue à The Dodo. « Elle était si triste. Elle était vraiment traumatisée. »

Baptisée Honey, la chienne a commencé à s’épanouir et à retrouver le sourire grâce à l'amour des Hogue. Le couple est vite tombé sous son charme et l’a finalement adoptée.

Quelques mois plus tard, Sheri a découvert par hasard une publication de Kathy Martin, affirmant qu’un autre Labrador sable avait besoin d’aide.

© Sheri Hogue

En voyant les photos de cette petite chienne, elle en a eu le cœur brisé. C’est de cette manière que les Hogue se sont rendus dans l’Indiana pour ramener chez eux cette boule de poils en détresse.

Dès les premières minutes, Honey et la petite chienne rebaptisée Poppy et se sont liées d’amitié comme si elles se connaissaient depuis toujours.

© Sheri Hogue

2 sœurs réunies par hasard

Pendant la guérison de Poppy, la famille Hogue a remarqué de nombreuses similitudes entre les 2 chiennes, qui se blottissaient souvent l’une contre l’autre « comme des chiots ». Ayant été trouvées toutes les 2 dans le Kentucky, les Hogue ont commencé à se demander si elles venaient du même endroit. Touchés par leur complicité, ils ont finalement décidé d’adopter Poppy, tout en soupçonnant qu’un lien pouvait exister entre les 2 chiennes

« Nous n'avions jamais rien fait de tel auparavant, mais j'ai fait des recherches sur les tests ADN pour chiens, et nous avons décidé de faire tester leur ADN pour voir s'ils avaient des parents communs », a expliqué Sheri.

© Sheri Hogue

Le mois dernier, la famille a reçu un courriel l’informant que les résultats des tests étaient prêts. En l’ouvrant, Sheri et son mari ont alors eu la surprise de leur vie : Honey et Poppy étaient sœurs !

« Nous sommes époustouflés ! », a déclaré la jeune femme, convaincue que ces retrouvailles ne sont pas une coïncidence, mais un signe du destin.

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© Sheri Hogue

« Nous avons éprouvé une immense joie à remettre ces 2 chiennes sur pied et à leur offrir un foyer aimant et sécurisant », a-t-elle déclaré. « Le fait qu’elles soient des sœurs séparées depuis longtemps et qui se sont retrouvées après de terribles épreuves nous remplit de bonheur. » Un bien joli dénouement !