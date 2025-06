Ce Golden Retriever malvoyant arbore son plus joli sourire pour apporter le courrier du jour à son propriétaire (vidéo)

Un chien aveugle n’a pas la même vie que ses congénères, c’est certain. Pour autant, s’il est bien entouré, il peut faire ce que bon lui semble et répandre sa joie autour de lui. Mason, lui, aime aller chercher le courrier tous les matins : avec un peu d’entraînement, et surtout beaucoup de volonté, il y parvient chaque jour, pour le plus grand bonheur de son propriétaire qui partage des vidéos sur le compte TikTok : « @masontheblindgolden ».

@masontheblindgolden / TikTok

Mason : de la joie à l’état pur

Sur TikTok, on constate que Mason est un bon vivant, qui a toujours le sourire aux lèvres, et la queue agitée. On comprend aussi qu’il a un handicap, qui fait qu’il adopte une posture un peu différente. Ses pas sont plus prudents, et il est certainement plus lent que ses semblables. Cela n’est rien à côté de sa joie communicative ! C'est aussi ce que remarquent nos confrères de Parade Pets.

Selon son propriétaire, le Golden Retriever donne le sourire à tout le monde et illumine la journée de tous les gens qu’ils croisent. Mason sait ce qu’il a à faire, et c’est bien cela qui est très attendrissant.

Comme sorti d’un film

Les internautes ont commenté en masse la vidéo montrant Mason revenant de sa pause courrier. C’est avec de tendres pas qu’il monte les quelques marches qui le séparent de son propriétaire, qui l’attend attendri sur le perron de la maison.

Certains internautes ont cru à une scène de film ou « un sitcom des années 50 ou 60 ». En effet, il n’y aurait qu’à passer l’image en noir et blanc et Mason pourrait être un chien acteur.

A lire aussi : Un chien-loup fugue après son sauvetage et donne lieu à 5 jours de recherches ininterrompues sur plusieurs communes

@masontheblindgolden / TikTok

Les mots doux pleuvent aussi sur le Golden Retriever tels que : « Quel bébé doux », « Il est si adorable », ou encore « Les Golden Retrievers sont des anges sur Terre ». Certains se disent même « obsédés par lui » et son minois craquant.

Mason inspire au fil des vidéos publiées par son propriétaire. Qu’on le regarde déambuler parmi les fleurs, dormir ou se promener en compagnie de son ami félin, il nous conforte dans notre idée que les animaux sont nos héros.