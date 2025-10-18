Né avec une fente palatine, ce chiot survit grâce à la détermination d’une maîtresse prête à tout pour lui offrir une vie normale (vidéo)

Kaya ferait tout pour que ce chiot, né de la dernière portée de sa chienne, se sente au mieux. Venu au monde avec une fente palatine, une malformation au niveau du palais qui l’empêche de se nourrir correctement, le petit chien a été pris en charge d’une manière exemplaire, ce qui rend désormais possible la suite de sa vie dans de bonnes conditions.

Nommé Saint, le petit chiot présenté sur TikTok dernièrement, a montré des difficultés dès sa naissance. Sa maîtresse, Kaya, avec l’aide des vétérinaires, a pu s’occuper de lui au plus vite, pour maximiser ses chances de bon développement. Le souhait principal de cette propriétaire : « faire qu’il se sente comme un chiot normal ».

@sainty.bo.bainty / TikTok

De faibles chances de survie

La situation de Saint était incertaine, selon les vétérinaires qui l’ont ausculté dès sa naissance. Le chiot ne parvenait pas bien à se nourrir du fait de sa malformation palatine et était ralenti de manière globale. En effet, à cause de cette fente qui se situe entre la bouche et le nez, l’alimentation est un point très compliqué pour ces animaux qui sont exposés à des fuites buccales. L’état de dénutrition est courant, et c’est malheureusement ce à quoi Kay a dû faire face.

@sainty.bo.bainty / TikTok

Refuser ce triste tableau

Kay était bien décidée à faire tout ce qui était dans son pouvoir pour aider Saint. Pour elle, il était évident que le chiot devait garder un contact avec sa mère et ses frères et sœurs. Elle a rapidement compris qu’allaiter était impossible pour lui, car il peinait à sucer, risquait l’aspiration et n’arrivait pas à gagner du poids. Elle expliquait à Newsweek : « Il est incapable de boire auprès de sa mère parce qu’il pourrait risquer d’aspirer, et il est incapable de bien déglutir à cause du trou dans sa bouche ».

De même, Kay a pu constater que le chiot ne grandissait pas, et devait être surveillé lorsqu’il était auprès des siens car il risquait d’être écrasé.

@sainty.bo.bainty / TikTok

Un apprentissage autant pour Saint que pour Kaya

Nourri parallèlement avec du lait artificiel et un biberon spécial, le chiot a pu bénéficier de la patience de sa maîtresse, qui, refusant que le chiot soit mis à l’écart, a décidé de lui proposer une tétine afin qu’il s’exerce à téter et qu'il puisse rejoindre ses frères et soeurs durant la tétée. De cette manière, expliquait-elle : « Il pourrait ressentir les mêmes sensations que lorsqu’il recevait le lait de sa mère, faisant ainsi partie de la meute ».

Pour Kay, l’aventure auprès de Saint est « difficile », mais aussi essentielle. Soutenue par les internautes, elle a décidé de dédier un compte TikTok qui documente les avancées réalisées avec son chiot.