Atteints tous les deux d'une malformation appelée fente labio-palatine, ces chiots âgés de 1 jour ont été accueillis par une famille qui connaissait déjà leur combat (vidéo)

« Ils étaient minuscules », voilà ce qui vient à l’esprit de Kelly lorsqu’elle se souvient du premier trajet avec les 2 chiots, restés au chaud entre les mains de son fils, Landon. Les chiots n’étaient pas exactement touchés par le même problème : la femelle, Violet, avait une fente labiale et une fente palatine partielle, alors que Dash, le petit mâle, avait lui une fente palatine complète. La prise en charge être sensiblement différente pour ces petits animaux vulnérables.

@kelsayer / Instagram

Une présence nécessaire 24h/24

Les chiots ont toujours besoin de soins et d’une présence, mais Violet et Dash avaient des besoins un peu plus spécifiques, notamment en termes d’alimentation. Nourris grâce à un seringue, il a fallu trouver des stratégies pour que leurs prises alimentaires soient efficaces, pour éviter les carences qui peuvent vite survenir à cet âge. Kelly et son fils se sont relayés pour surveiller les boules de poils.

« J’adore les aider » : le rôle essentiel de Landon

Le fils de Kelly a joué un grand rôle dans l’accueil des chiots. Lui-même concerné par une fente palatine, prise en charge dès sa naissance, il a tout de suite connecté avec ces chiots touchés par cette malformation. Sa mère confiait à The Dodo : « Il était si doux, et les animaux gravitaient naturellement vers lui ». Cette accompagnement personnalisé a évidemment eu un impact sur l’expérience positive des chiots dans le foyer d’accueil.

@kelsayer / Instagram

« La race a tellement été modifiée au fil des ans »

Bien renseignée sur la question, Kelly sait que cette malformation sous forme de fentes labio-palatines est de plus en plus répandue chez certains chiens d’élevage, et notamment les Bouledogues Français, modifiés afin qu’ils répondent à des critères spécifiques de race. « Ils ont des problèmes de colonne vertébrale, ils ont de nombreux problèmes », confiait Kelly.

A lire aussi : L'émotion intense d'un homme retrouvant sa chienne gestante qu'il croyait perdue dans l'incendie de sa maison (vidéo)

Par chance, Violet et Dash sont tombés au bon endroit. Passant de minuscules « pommes de terre », de la taille d’une souris, à des chiots beaucoup plus vigoureux à l’âge de 3 mois, ils ont aussi fait preuve de beaucoup de ténacité. Kelly espère sincèrement qu’ils trouveront sans tarder une famille où ils seront acceptés tels qu’ils sont.

@kelsayer / Instagram