Lors d’une grossesse fantôme, une chienne exprime son attachement et entraîne sa maîtresse vers ses chatons imaginaires (vidéo)

Une vidéo partagée sur TikTok met en lumière le comportement attendrissant d’une chienne vivant une grossesse fantôme. Très attachée à ses peluches, elle entraîne sa maîtresse dans une scène qui n’a pas tardé à émouvoir les internautes. Une séquence touchante qui illustre un phénomène encore peu connu, mais bien réel chez nos compagnons à fourrure.

La grossesse fantôme est un phénomène qui existe également chez nos amies canines. On appelle aussi cela grossesse nerveuse ou pseudogestation. Durant cette phase qui peut paraître déconcertante pour les personnes qui n’y ont jamais été confrontées, la chienne présente les signes physiques et comportementaux d’une gestation, alors qu’elle n’est pas enceinte. En règle générale, elle peut survenir un mois et demi à 3 mois après les chaleurs.

C’est un déséquilibre hormonal, en particulier une augmentation de la prolactine (hormone responsable de la production de lait), qui est à l’origine de ce phénomène.

La chienne d’une utilisatrice du réseau social TikTok, se faisant appeler “@neetness2”, a justement vécu une grossesse fantôme récemment, et la scène est particulièrement déchirante. Sa propriétaire en a filmé l’un des aspects et partagé la vidéo le 9 octobre 2025.

La séquence, que relaie PetHelpful , est rapidement devenue virale, ayant généré 2,2 millions de vues sur TikTok. La voici :

On y voit la chienne en question extrêmement agitée, incitant sa maîtresse à la suivre dans une autre pièce. A l’intérieur de celle-ci se trouve son panier, qui n’est pas vide ; plusieurs chatons en peluche y sont disposés.

La chienne les y rejoint et se comporte avec les jouets comme s’ils étaient ses chiots. Elle se saisit d’ailleurs de l’un d’eux et le place contre son abdomen, comme si elle cherchait à l’allaiter.



@neetness2 / TikTok

Un attachement qui n’est pas récent

L’attitude de l’animal a ému son humaine, mais aussi de nombreux internautes. En commentaires, certains ont suggéré à la propriétaire d’accueillir ou d’adopter un chiot ou un chaton.

Bien avant cette grossesse fantôme, la chienne a toujours été très attachée aux chatons en peluche. Dans une autre vidéo (ci-dessous), plus ancienne, on peut effectivement la voir endormie en tenant l’un d’eux par la patte.

